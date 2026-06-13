La scossa elettrica del cibo: il BOB FEST si prende l’estate gastronomica calabrese

Dal 26 al 29 giugno 2026, la Calabria torna a essere al centro della scena culturale e gastronomica italiana con la nuova edizione del BOB FEST.

C’era una volta la Calabria della nostalgia, quella dei vecchi stereotipi gastronomici sempre uguali a se stessi. Poi è arrivata una nuova generazione che ha deciso di cambiare radicalmente le regole del gioco e riprendersi la scena.

Dietro questa scossa elettrica ci sono le menti e le braccia dell’associazione Alchimisti per Amore: Anna Rotella, Alessandra Molinaro, Silvia Rotella, Rino Gemelli e quel vulcano d’idee che risponde al nome di Roberto Davanzo. Sono loro gli artefici del BOB FEST, il festival itinerante che dal 26 al 29 giugno colonizzerà la Riviera dei Cedri.

Nato nel 2021 come un semplice confronto tra “fratelli del cibo” (la Band of Brothers), quest’anno il team mette in campo una macchina da guerra con più di 300 chef, pizzaioli e bartender. Praticamente, l’evento dell’estate.

Tutto parte da una scommessa vincente firmata Roberto Davanzo e Anna Rotella. Con la loro pizzeria Bob Alchimia a Spicchi a Montepaone hanno conquistato il mondo, ma invece di godersi il successo da soli hanno fatto una scelta controcorrente: spalancare le porte della Calabria per creare connessioni, fare rete e far crescere l’intero settore. Proprio per valorizzare gli angoli meno battuti della regione, dal 2024 hanno trasformato il BOB FEST in un format nomade, pensato per accendere i riflettori sulle coste più belle del territorio.

Ecco perché quest’anno si sbarca nella Riviera dei Cedri. Portare centinaia di addetti ai lavori – italiani e stranieri – a muoversi tra le scogliere di Praia a Mare e i vicoli arroccati di San Nicola Arcella è il modo migliore per costringere tutti a guardare in faccia la Calabria vera, quella che unisce mare e borghi, cancellando i soliti cliché.

Il viaggio comincia venerdì 26 e sabato 27 giugno, con i motori che iniziano a scaldarsi tra l’Isola Dino e il borgo di San Nicola Arcella. Le prime due giornate saranno un mix di talk sul rilancio dei territori, cene ancestrali e tappe nei birrifici artigianali della costa, ma serviranno soprattutto a preparare il terreno per il cuore pulsante della manifestazione.

Il fulcro assoluto dell’evento si accenderà domenica 28 giugno dalle ore 19:00, quando i riflettori si sposteranno sul palcoscenico del Buddha Beach di Praia a Mare.

Sarà questa la vera serata clou del festival: un ricchissimo laboratorio a cielo aperto che celebra l’enogastronomia a tutto tondo.

Grandi chef, maestri pasticceri, artigiani del gusto, bartender e pizzaioli di primissimo piano si mescoleranno per dare vita a una mappa del sapore senza confini, tra grandi materie prime, abbinamenti inediti e focus sui lievitati d’autore. Un appuntamento imperdibile che racchiude la vera essenza e l’anima pop del BOB FEST.

Il 28 giugno al Buddha Beach l’identità sonora dell’evento centrale è firmata da PIG Calabria, il progetto con cui lo chef Nino Rossi combina da qualche anno gastronomia e cultura contemporanea.

Parlare di ottima cucina e identità territoriale non bastava. Per i fondatori del BOB FEST, Roberto e Anna, legare l’evento a uno scopo benefico è una priorità assoluta, il vero motore che dà un significato più alto a tutta la macchina organizzativa. Questa visione si traduce, sin dalla prima edizione, in un aiuto reale alla ricerca oncologica: l’intero ricavato dei biglietti (al netto delle spese sostenute) sarà devoluto a Fondazione AIRC. La prevenzione sale così sul palco insieme ai grandi chef, attraverso momenti informativi e di sensibilizzazione dedicati alla salute.

Con queste premesse, il BOB FEST 2026 va ben oltre la dimensione del classico food festival, accreditandosi come un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere una Calabria contemporanea, dinamica e solidale.

Il viaggio che Roberto e Anna hanno disegnato tra Praia a Mare e San Nicola Arcella dimostra che si può fare cultura partendo dalle proprie radici, ma con lo sguardo rivolto a un bene superiore. Partecipare significa sostenere questa visione, scoprendo una regione che non si limita a ospitare, ma che sa ispirare, unire e fare la differenza.

Biglietti disponibili su:

www.bobfest.it

Mail: info@bobfest.it

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Fortuna Mazzeo