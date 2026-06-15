Coppa Calabra Karate Csen, Domenico Adamo Florese dell’Asd Ciccio Mollo’s Gym conquista l’oro nel kumite

SOVERATO – Grande partecipazione e forti emozioni hanno caratterizzato la Coppa Calabra Karate CSEN – 2° Memorial “Cinzia Ceravolo”, svoltasi il 14 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Soverato.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Provinciale C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Catanzaro APS, è stata dedicata alla memoria di Cinzia Ceravolo, karateka originaria di Petrizzi, nel Catanzarese, prematuramente scomparsa e ricordata con affetto e stima da tutto il movimento sportivo.

Tra i protagonisti della competizione spicca il primo posto di Domenico Adamo Florese, allievo dell’ASD Ciccio Mollo’s Gym di Torano Castello, che ha ottenuto la vittoria nel kumite (combattimento) categoria Juniores -86 kg. Un successo costruito attraverso anni di impegno e sacrificio: il giovane atleta pratica karate da ben 13 anni e ha collezionato numerosi risultati di rilievo a livello regionale, nazionale ed europeo, tra cui un secondo posto all’Open international karate championship di Messina (firmato Wukf) lo scorso febbraio.

Nella classifica generale delle società partecipanti, l’ASD Ciccio Mollo’s Gym ha conquistato un prestigioso secondo posto, testimonianza dell’elevato livello tecnico e competitivo della squadra.

La manifestazione ha rappresentato non solo un’importante occasione di confronto sportivo, ma anche un momento di condivisione e memoria.

Elvira Sangineto