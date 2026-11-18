Dal 18 al 22 novembre le nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo si sfidano nel torneo di Goalball. Oltre 150 partecipanti per un evento che unisce agonismo, inclusione e promozione del territorio.

COSENZA – L’eccellenza dello sport paralimpico europeo sceglie l’altopiano silano come palcoscenico d’eccezione. Dal 18 al 22 novembre 2026, la Palestra comunale di Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, ospiterà il “Sila International Cup 2026”, prestigioso torneo internazionale di Goalball che vedrà scendere in campo le delegazioni ufficiali di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

La manifestazione è organizzata dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) Nazionale e dall’ASD Polisportiva Olympia, con il contributo finanziario della Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico “Grandi Eventi Sportivi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026”. Il progetto nasce con una duplice ambizione: offrire uno spettacolo sportivo di altissimo profilo tecnico e sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza delle discipline paralimpiche, favorendo una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione.

La sinergia istituzionale e il sentiment dei promotori

A sottolineare la portata storica dell’appuntamento per il movimento sportivo nazionale e per la Calabria sono i vertici degli enti organizzatori.

“Il Sila International Cup rappresenta un appuntamento di straordinario valore per la FISPIC e per l’intero movimento paralimpico. Grazie alla sinergia con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la Polisportiva Olimpia e la Regione Calabria, abbiamo unito competenze, esperienza e una chiara visione di crescita per dare vita a un evento storico che porta per la prima volta in Calabria una competizione internazionale di Goalball di questo livello. Un’iniziativa che promuove la disciplina ai massimi livelli e, al tempo stesso, diffonde concretamente i valori dell’inclusione, della partecipazione e delle pari opportunità. La scelta della Calabria e della Sila, in particolare, testimonia come i territori possano diventare protagonisti di percorsi di eccellenza sportiva e di rilevanza internazionale, contribuendo alla crescita dell’intero movimento paralimpico nazionale” dichiara il presidente della FISPIC, Silverio Alviti.



Sulla valenza sociale ed educativa dell’iniziativa interviene il presidente nazionale dell’UICI, Mario Barbuto: “Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di autonomia, emancipazione e partecipazione, capace di abbattere barriere culturali e pregiudizi, offrendo a tutte e a tutti concrete opportunità di crescita e di confronto. Per le persone cieche e ipovedenti, la pratica sportiva non è soltanto un’occasione per sviluppare abilità e talenti, ma anche un percorso attraverso il quale rafforzare la fiducia in se stessi, conquistare maggiore autonomia e vivere pienamente la dimensione sociale e collettiva. Il Sila International Cup è un’importante occasione per far conoscere il valore dello sport paralimpico, promuovere una cultura della partecipazione e dimostrare che il talento, la determinazione e la passione non conoscono barriere. Come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sosteniamo con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro le persone, valorizzano le capacità individuali e contribuiscono a costruire una società nella quale ciascuno possa trovare spazio, opportunità e pieno diritto di partecipazione. Il protocollo con FISPIC sottoscritto di recente, intende proprio valorizzare questi elementi e costruire una partnership solida e duratura con la federazione sportiva che è quindi al nostro fianco nel promuovere la cultura e la pratica dello sport a ogni livello, dalle prestazioni paralimpiche alla preziosissima attività di base”.



A rimarcare il legame con la comunità locale è infine Ernesto Osnato, rappresentante dell’ASD Polisportiva Olympia: “Il Sila International Cup nasce dal desiderio di portare lo sport paralimpico sempre più vicino alle persone e di creare nuove opportunità di inclusione sul nostro territorio. Per noi è motivo di grande orgoglio accogliere in Sila atleti e delegazioni internazionali, ma la soddisfazione più grande sarà riuscire ad avvicinare cittadini, giovani e famiglie a queste discipline, facendo conoscere il valore dello sport come strumento di partecipazione e crescita. Ci auguriamo che questa manifestazione non rappresenti soltanto un evento, ma il punto di partenza per nuove iniziative e opportunità dedicate allo sport paralimpico in Calabria”.



Il Goalball e i numeri della manifestazione

Nel corso delle cinque giornate si alterneranno oltre 150 partecipanti impegnati in 14 incontri ufficiali, affiancati da un fitto calendario di iniziative collaterali dedicate alla scoperta di altre discipline paralimpiche e alla valorizzazione paesaggistica e culturale del comprensorio silano.

Protagonista assoluto sarà il Goalball, disciplina inserita nel programma dei Giochi Paralimpici fin dal 1976 e riservata ad atleti con disabilità visiva. Sul campo si affrontano due squadre composte da tre giocatori ciascuna, che si orientano esclusivamente grazie all’udito utilizzando un pallone dotato di sonagli interni, in una prova che richiede massima concentrazione, rapidità di esecuzione e affiatamento tattico.



Il programma delle gare e l’accesso gratuito al pubblico

Il programma ufficiale prenderà il via con la cerimonia inaugurale fissata per giovedì 19 novembre alle ore 10 presso la Palestra comunale di Camigliatello Silano. Le giornate successive saranno scandite dalle sfide tra le nazionali e dai momenti di incontro con le scuole e la cittadinanza, fino ad arrivare a sabato 21 novembre, data in cui si disputeranno le finali seguite dalle premiazioni ufficiali e dal galà conclusivo. L’intero evento è pensato per favorire la massima partecipazione popolare: l’ingresso alle tribune sarà infatti completamente gratuito per cittadini, famiglie, studenti e appassionati desiderosi di sostenere gli atleti in gara e approfondire la conoscenza dello sport paralimpico.