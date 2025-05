Smile Cosenza in Coppa Europa, Porcaro: “Grande orgoglio per tutta la Calabria e per il Comitato FIN”.

Missione compiuta, salvezza conquistata e addirittura partecipazione al torneo Europeo! Tira un grande sospiro di sollievo la Smile Cosenza Pallanuoto che batte in trasferta ai tiri di rigore la Vela Nuoto Ancona anche in gara due e si regala la permanenza nella serie A1 femminile di pallanuoto e l’Europa.

“Siamo la prima società calabrese a disputare, il prossimo anno, un torneo in Europa – ha commentato il presidente Francesco Manna -. Siamo veramente orgogliosi del risultato e non posso che ringraziare le ragazze, tutto lo staff, dal tecnico ai dirigenti fino al nutrizionista ed agli sponsor tutti, senza dimenticare il meraviglioso pubblico che ci ha sostenuto sempre. Già nei prossimi giorni incontreremo la filiera istituzionale, Comune, Provincia e poi Regione, per stringerci tutti insieme in un unico e grande aiuto, affinché la squadra che porta il nome della città di Cosenza renda orgogliosi i calabresi”.

Ampiamente soddisfatto anche il presidente del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, Alfredo Porcaro. “Complimenti alle ragazze, ai tecnici ed alla dirigenza – ha sottolineato Alfredo Porcaro – per la permanenza nella massima divisione e soprattutto per la partecipazione al prossimo torneo Europeo. Per quanto riguarda la partita poteva essere determinante il fattore campo ma il Cosenza ha saputo gestire al meglio l’incontro, nonostante l’ultimo tempo abbia messo un po’ in difficoltà la squadra, ma sicuramente non è stato semplice giocare all’aperto. Bravissime tutte le ragazze, in particolare Divina Nigro che con la sua esperienza ha saputo salvaguardare la porta nella lotteria dei rigori. Ritrovare nella prossima stagione la Smile Cosenza Pallanuoto in serie A1 e considerando la presenza in Europa, è motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria e per l’intero Comitato FIN”.

A.M.