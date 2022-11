A Cosenza allestito un tendone riscaldato per ospitare i senzatetto

COSENZA – “Sono 134 le persone che vivono nelle Comunità di Casa S. Francesco.

Le richieste di accoglienza sono sempre tante e la capienza appare ogni volta insufficiente per far fronte a nuove emergenze. Ma l’impegno resta quello di poter dare una risposta, anche se piccola, alle necessità di chi è nel bisogno e chiede aiuto.E’ per questo che, in previsione della stagione invernale, Casa S. Francesco ha acquistato un tendone riscaldato di circa 40 mq e lo ha allestito sul piazzale della struttura principale di Via F. Principe 18 per dare riparo, nelle notti dei mesi più freddi dell’anno, fino a 10 senza tetto”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è la Fondazione Casa S. Francesco D’Assisi Onlus OFM Cap. Calabria.