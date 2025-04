SODDISFAZIONE DELLA CNESC SULLA PROPOSTA DEL GOVERNO CHE DÀ CONTINUITÀ AI CORPI CIVILI DI PACE

La Cnesc guarda con estremo favore all’emendamento presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, per stabilizzare i Corpi civili di pace con un finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 per la realizzazione dei loro progetti all’estero.

L’emendamento rappresenta il sostegno concreto a un’esperienza all’avanguardia nel panorama europeo, che coinvolge i giovani all’interno di interventi civili nonviolenti nelle aree di conflitto, a rischio di conflitto e di emergenza ambientale.

Fa ben sperare questo orientamento da parte di tutte le forze politiche al Governo sulla prosecuzione dell’esperienza a fronte dell’esito positivo della sperimentazione, giunta alla quarta e ultima annualità, nonché in considerazione dell’evoluzione della situazione geo-politica mondiale, la quale suggerisce l’opportunità di investire maggiormente negli interventi di prevenzione e di trasformazione nonviolenta dei conflitti, attraverso attività di mediazione, dialogo, informazione e promozione dei principi democratici.

“Ed è proprio per fare crescere questa esperienza, coerente peraltro con gli obiettivi della Risoluzione ONU Giovani, Pace, Sicurezza – afferma Laura Milani Presidente della Cnesc – che ci auguriamo che l’emendamento venga approvato e che il positivo fondo previsto venga ulteriormente ampliato proporzionalmente all’importanza dell’istituto dei CCP”.

La CNESC – Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile ETS raggruppa alcuni dei principali Enti accreditati con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Le sue sedi sono presenti in 3.557 Comuni, 108 province e 101 Stati esteri. Rappresenta 7.171 organizzazioni senza scopo di lucro e 247 Enti pubblici, con 17.859 sedi di attuazione.

Alla CNESC ETS aderiscono: Acli, Aism, Ancos, Anpas, Anpeas, ASC Aps, Assifero, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Avis nazionale, Caritas Italiana, Cesc Project, Cipsi, Cnca, Commissione sinodale per la diaconia, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, Cong. P.S.D.P. Ist. don Calabria, Enapa, Endo-fap, Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Inac, Legacoop, MCL, MOVI, Salesiani per il sociale, Shalom, Uildm, Unicef, Unitalsi, Unpli, Vides Italia

Osservatori: Cesc, Movimento Nonviolento