TRASFERTA VERONESE PER LA NASCENTE DOC COSTA DEGLI DEI 

Nel corso delle attività promosse al Vinitaly dal Gal Terre Vibonesi, in sinergia con l’associazione dei viticoltori, grande attenzione di operatori, stampa e pubblico per i vini e le cantine della prossima denominazione calabrese

Produzioni dal sapore mediterraneo, con una sapidità spiccatissima e marina come il mare dentro il quale le vigne si affacciano. Sono accattivanti e gustosi i vini da Zibibbo e Magliocco Canino, le due uve che rappresentano la varietà espressiva della futura Doc Costa degli Dei, vera sorpresa dell’edizione 2025 del Vinitaly che hanno conquistato il palato di wine lovers, operatori e stampa specializzata.

Così la spedizione veronese voluta e sostenuta dal Gal Terre Vibonesi presieduto da Vitaliano Papillo è stata un vero successo di pubblico raggiungendo gli obiettivi strategici che il gruppo d’azione locale insieme all’associazione dei viticoltori vibonesi si era prefissa: focalizzare l’attenzione sul territorio e sul lavoro dei produttori, anticipare l’interesse sulla nascente denominazione del vino calabrese, il cui iter ormai procede verso quella che si attende essere la futura ufficializzazione.

«Siamo partiti per Verona con la volontà di portare all’attenzione della stampa enogastronomica e dei buyers l’areale che sarà il terroir di riferimento della nuova Doc calabrese e siamo tornati con la consapevolezza di non aver sbagliato target. Nel corso del Vinitaly siamo stati protagonisti con le cantine di molteplici attività dentro e fuori il salone espositivo e abbiamo riscontrato interesse e curiosità verso il territorio vibonese, i suoi vini da Magliocco Canino e Zibibbo, che hanno stupito per la loro spiccata sapidità e caratterizzazione mediterranea».

Nel corso dei giorni fieristici infatti si è parlato di Zibibbo nel programma del Vinitaly Calabria grazie alla presentazione del libro edito da Rubettino e scritto da Saverio Sesto, al quale hanno preso parte Attilio Scienza uno dei più autorevoli conoscitori del vino italiano, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, Alberto Statti Presidente di Confagricoltura Calabria, Emanuele Oliveri Presidente del Gal Batir moderati da Lara Loreti de Il Gusto di Repubblica.

In quella occasione il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, ha sottolineato l’importanza del «racconto» in questa fase che apre il «cammino verso la prima Doc della provincia di Vibo». Raccontarsi significa «aprirsi al territorio, far vedere quello che c’è oltre le etichette» in un mix che come Gal si sta «coniugando con il marchio territoriale di qualità».

Sempre in fiera nel Padiglione dedicato alla Regione Abruzzo la Fisar nazionale ha ospitato Rosa Comerci della omonima cantina Casa Comerci in un evento con la presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino Violante Gardini Cinelli Colombini focalizzato su “Il futuro dell’enoturismo”. Nel corso del confronto a più voci si è tracciato uno approfondimento su un asset economico fondamentale per il paese con il racconto di diverse esperienze italiane, tra le quali è stata approfondita quella della costa vibonese con l’impronta in termini turistici rispetto allo sviluppo della nuova denominazione del vino.

Poi le cantine Artese, Benvenuto, Casa Comerci, Laquaniti, Masicei, Origine & Identità, hanno permesso – in un evento fuori salone nel cuore di Verona – di far degustare a operatori della stampa e buyers, ristoratori e wine lovers, le loro produzioni riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. Una spedizione che ora si prefigge di continuare con la sinergia tra pubblico e privato l’attività di conoscenza e valorizzazione dell’area interessata alla nuova denominazione vitivinicola, per irrobustire il brand Costa degli Dei e generare interesse continuo rispetto ai vitigni autoctoni.