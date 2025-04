Parco nazionale della Sila e DIBEST a tutela dell’ambiente

COSENZA – E’ stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra il mondo accademico calabrese e l’Ente Parco Nazionale della Sila allo scopo di formare figure professionali esperte nella tutela dell’ambiente. Il Parco Nazionale della Sila è, infatti, partner del Master di II livello in “Gestione e conservazione della biodiversità e delle risorse ambientali” promosso dall’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA.

Questa collaborazione strategica vedrà il Parco Nazionale della Sila accogliere i tirocinanti del prestigioso corso di specializzazione. Gli studenti del Master avranno così l’opportunità di svolgere attività pratiche direttamente sul campo, specializzandosi in tematiche cruciali quali il censimento, il monitoraggio e la conservazione della biodiversità animale e vegetale, nonché la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Il Direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, ha espresso grande soddisfazione per questa partnership: “Siamo convinti che investire nella formazione di professionisti qualificati sia fondamentale per garantire una gestione efficace e lungimirante del nostro patrimonio naturale. Il Parco della Sila, con la sua straordinaria ricchezza di biodiversità, rappresenta un laboratorio naturale ideale per l’apprendimento pratico. Siamo entusiasti di poter contribuire attivamente alla crescita di questi futuri esperti”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per gli studenti del Master di integrare le conoscenze teoriche acquisite in aula con un’esperienza diretta in uno dei parchi nazionali più importanti d’Italia, contribuendo concretamente alla salvaguardia di un ecosistema di inestimabile valore.