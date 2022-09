3° Slalom Città di Altomonte: è Michele Puglisi il vincitore assoluto della tappa cosentina di Coppa Italia

ALTOMONTE (CS) – E’ Michele Puglisi il vincitore assoluto del 3° Slalom Città di Altomonte, gara automobilistica quest’anno unica di Coppa Italia in provincia di Cosenza e giro di boa per lo Challenge Slalom Calabria 2022, nonché Coppa di zona ACI Sport.

A salire sul podio, con il miglior tempo di 1:49.07 su una Radical SR 4 1600, Puglisi, secondo ad oggi nel Campionato Italiano; in seconda posizione il campione delle prime due edizioni dello Slalom, Gaetano Rechichi con il tempo di 1:53.40 sulla sua Elia Suzuki 1000; al terzo posto Giovanni Greco che sul percorso ha fatto il tempo di 1:55.28 a bordo di una Radical SR 4 1600.

La manifestazione, perfettamente riuscita nonostante la pioggia che ha caratterizzato la terza manche, risulta la gara Slalom più partecipata che ha contato ben 109 iscritti e la presenza di due donne, Emilia Covello e Bina Pirozzolo, (la prima vincitrice della coppa dame) giovani pilote ma di grande carattere. E la gara non poteva dimenticare i compianti Mario Verta – meccanico e pilota prematuramente scomparso e ricordato dalla sua straordinaria famiglia, anche attraverso l’amore per i motori ereditato dal figlio Ottaviano che ha corso portando a casa una buona gara, nella terza edizione del trofeo che porta il suo nome; – e Vittorio Minasi, padre del presidente dell’organizzatrice ASA Castrovillari, Massimo Minasi, amante di motori ed auto storiche la cui passione è stata ereditata e portata avanti anche attraverso il memorial in suo nome. Ma un ricordo speciale è stato affidato a Oscar Marano, pilota che ha lasciato troppo presto il volante della sua auto, esposta nel Palazzetto dello sport nel corso della premiazione, ricordato dal fratello e dal presidente Minasi.

Un grande lavoro di squadra, quindi, tra la federazione ACI Sport, l’Automobile Club Cosenza, ASA Castrovillari, l’Amministrazione Comunale di Altomonte e l’Ente provinciale di Cosenza, che ha visto oltre 50 ufficiali di gara sul percorso ed un sistema di sicurezza fatto di tecnici, medici e presidi che hanno garantito la sicurezza dei piloti e del vasto pubblico presente. Anche per questo non si è registrato alcun incidente regalando ai tanti visitatori uno spettacolo sportivo di alto livello.

“Per noi, questa, era una gara test per il Campionato Italiano, dove attualmente ci troviamo in seconda posizione, che ci ha permesso di trovare delle possibili soluzioni per poter lottare nelle ultime quattro gare – ha dichiarato il campione Puglisi – E’ stata un’ottima gara ed il percorso si è adattato alla nostra macchina grazie alle condizioni dell’asfalto. Gli amici calabresi, poi, sono molto accoglienti e ci fanno sentire sempre a casa. E’ bello venire a correre in questa terra che, nel caso dello Slalom di Altomonte, ci ha regalato anche un paesaggio bellissimo”.

“Siamo soddisfatti di questa edizione dello Slalom Città di Altomonte – ha dichiarato, invece, il Presidente dell’Associazione Sportiva Automobilistica, Massimo Minasi – è stata una bella gara ed una grande manifestazione che ha realizzato un vero connubio tra promozione turistica, sport e spettacolo. Era, infatti, proprio questo il nostro intento, coinvolgendo anche i Comuni di San Lorenzo del Vallo e di Terranova da Sibari e puntando ad una kermesse di respiro nazionale. Continuiamo a mirare ancora più in alto e, grazie ai preziosi partner che ci affiancano nell’organizzazione, inizieremo da subito a lavorare per la quarta edizione dello Slalom Città di Altomonte per il 2023”.