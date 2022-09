Nuoto di fondo: Stefano Ballo trionfa al Trofeo Angelo Fabiano. Porcaro: «Chiusa una stagione entusiasmante»

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Si è disputato nel suggestivo scenario di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, il “1° Trofeo Angelo Fabiano” organizzato dalla società AQA Cosenza in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto. Il Trofeo è stato vinto dall’olimpionico Stefano Ballo della Time Limit Caserta, mentre le classifiche di società hanno visto primeggiare per gli agonisti, l’Arvalia Nuoto Lamezia che ha preceduto i Nuotatori Krotonesi e l’AQA Cosenza e per i master, l’AQA Cosenza, salita sul gradino più alto del podio, davanti al Gruppo Atletico Sportivo e la Calabria Swim Race.

La manifestazione ha chiuso la stagione calabrese del nuoto in acque libere, un’annata sportiva che ha regalato tante soddisfazioni, come conferma il Presidente della FIN Calabria.

“Meglio di così non poteva andare – sottolinea Alfredo Porcaro – perché è stata una stagione in acque libere entusiasmante, non solo sotto l’aspetto agonistico ma soprattutto nel rispetto dell’amicizia e della socializzazione. Col Trofeo Angelo Fabiano abbiamo chiuso il nostro circuito in acque libere, dove abbiamo avuto modo di constatare che la Calabria è entrata a fare parte dell’elite nazionale per organizzazione e scelte logistiche. Tutto questo non è detto da noi ma dai tanti amici provenienti da fuori regione presenti agli eventi e dagli elogi della Federazione Nazionale, per l’impegno e la progettualità messa in atto. Devo ringraziare quelle società che hanno condiviso insieme al Comitato i programmi di crescita e valorizzazione dei nostri atleti e della nostra bellissima Calabria. Peccato per quelle assenti che hanno ritenuto per motivi societari o tecnici, non dare il proprio supporto alla crescita del movimento ma soprattutto ai loro atleti. Sono convinto che tra le società partecipanti ci siano ottimi elementi che possono mettersi in evidenza anche a livello nazionale. Sarà anche questo uno dei motivi principali che il Comitato analizzerà con attenzione e cercherà di premiare quelle società costanti nel loro lavoro ed impegno. Un grazie particolare ai presidenti di società, dirigenti, tecnici e agli attori principali che sono gli atleti. E non per ultimo un grazie ai miei consiglieri per il grande l’impegno profuso volto e alla buona riuscita della stagione del NAL”.