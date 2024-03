Cosenza, pari amaro contro il Cittadella: delusione al “Marulla”

COSENZA – Un pareggio senza reti aumenta il malcontento in casa Cosenza, specialmente dopo il derby perso contro il Catanzaro: Cittadella interrompe la striscia di sette sconfitte consecutive.

La prima occasione della gara arriva al minuto 8 e la crea il Cittadella. Tiro di forza di Pittarello e palla poco sopra la traversa della porta difesa da Micai. Cosenza maggiormente propositivo, specialmente sulle fasce, squadra veneta attenta nei primi minuti a non subire (da qui il 5-3-2 in fase di non possesso).

Florenzi durante la gara contro il Cittadella (foto Cosenza Calcio)

La risposta del Cittadella arriva al 23′ con un colpo di testa di Negro bloccato dall’estremo difensore rossoblù. I ragazzi allenati da Caserta sfiorano il vantaggio con Florenzi che, però, non riesce a superare Maniero: occasione non sfruttata al meglio dalla compagine calabrese. Salvataggio sulla linea per il Cittadella che rischia di subire un gol in seguito al tiro di Antonucci: altra occasione da parte dei padroni di casa.

Cosenza e Cittadella non vanno oltre lo 0-0

La ripresa vede il Cosenza proporre maggiori cambi in ottica offensiva grazie agli ingressi di Canotto e Crespi: l’attaccante scuola Lazio segna con un colpo di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il match non si sblocca complice anche le due formazioni che sembrano non affondare, specialmente i padroni di casa negli ultimi 16 metri.

Il Cosenza spinge e cerca il tutto per tutto, ma il tiro di Calò prima e quello di Florenzi nell’azione successiva non premiano i padroni di casa. Sul finale continua l’assalto calabrese, ma il Cittadella resiste e porta a casa un pareggio dopo sette KO di fila.