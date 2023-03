A Cosenza i campionati regionali indoor con AQA

COSENZA – Domenica scorsa si sono conclusi i Campionati Regionali di Categoria Indoor 2023, ultima opportunità regionale, per cercare di staccare il “Pass” di accesso ai Campionati Nazionali Giovanili – Criteria 2023, che si terranno a Riccione dal 31 marzo al 05 aprile 2023.

Gli Atleti hanno disputato il campionato gareggiando per tre giornate: domenica 12 marzo a Lamezia e il 18/19 marzo 2023 a Cosenza, presso la piscina Comunale di Campagnano. Gare animate ed emozionanti, hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Anche in questo importante appuntamento, gli Atleti dell’ASD AQA, si sono ben comportati. Forza, determinazione e grinta li hanno contraddistinti, sia nelle gare individuali che nelle avvincenti staffette.

Molti sono stati i podi individuali conquistati dagli Atleti di Categoria, che hanno permesso alla Società AQA di essere premiata al 3° posto, nella classifica delle Società. Uguale risultato è stato ottenuto nella “classica” Societaria per Assoluti.

Soddisfatti i Tecnici Savio Celso e Matteo Lupinacci che si sono complimentati con i propri atleti per aver migliorato tempi e gestione gare. Dopo un avvio non tanto brillante, nel corso delle ultime due tornate, tutti infatti hanno gareggiato con la consapevolezza che lo scopo era di centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Sicuramente rimane la delusione in alcuni di loro che, per pochi decimi di secondo, non sono rientrati nelle classifiche delle finali Nazionali, ma a breve si ripartirà con la programmazione per il campionato estivo che vedrà, sicuramente, atleti pronti ad inseguire e catturare i propri sogni.