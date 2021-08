Bocce, a Gambarie d’Aspromonte la prima gara calabrese di petanque

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) – Domenica 22 Agosto, a Gambarie d’Aspromonte, nota località turistica montana del reggino, si è tenuta la prima gara ufficiale (oltre che promozionale) di Petanque, disciplina delle bocce a cui si può giocare su qualsiasi tipo di terreno, della Calabria. La gara, inserita nel cartellone delle manifestazioni estive del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, è valsa anche l’inaugurazione del campo di bocce cittadino con conseguente taglio del nastro da parte del sindaco Francesco Malara che ha sposato con vero entusiasmo la manifestazione la cui fase organizzativa e operativa e stata coordinata da Guglielmo Votano, responsabile Fib Calabria per il settore della petanque, con la preziosa collaborazione del delegato provinciale Fib Reggio Calabria Antonino Canale e del presidente della Asd Ortì Petanque Domenico Cariddi.

La gara, che si è sviluppata fra eliminatorie a poule e fasi ad eliminazione diretta, ha visto arrivare in finale le formazioni composte da Giuseppe Saccà e Cosimo Spanò e dei più veterani Guglielmo Votano e Bruno Marciano’. La vittoria finale è andata ai primi mentre al terzo posto si è classificata la giovane coppia formata da Alessandro Arico e Ilaria Praticò.

La premiazione dei vincitori si è svolta con la partecipazione del consigliere comunale Carmen Lucisano in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e del Sindaco.

Vista l’ottima riuscita dell’evento, e in completa sintonia con la Federazione Italiana Bocce, la Fib Calabria e tutti i suoi componenti maggiormente coinvolti assicurano che a questo primo incontro seguirà un’intensa collaborazione finalizzata a gettare le basi per uno sviluppo concreto e produttivo della petanque su tutto il territorio calabrese.