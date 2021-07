Bocce, il Città di Cosenza è campione regionale di Seconda Categoria

COSENZA – Quando mancano ancora due giornate dal termine, nella classifica del mini girone a tre della seconda fase, il Città di Cosenza – che già aveva vinto il proprio girone provinciale – è già inarrivabile sia per il Città di Reggio che per l’Italia Cosenza e si laurea campione regionale di Seconda Categoria (campionato di società di Promozione). Decisiva l’ultima vittoria nel derby tutto cosentino in casa dell’Italia: ai rossoblù basta vincere per 5-1.

Qualificato così per la fase interregionale, il Città di Cosenza affronterà prossimamente la vincitrice del campionato della Sicilia. La vincente dello spareggio calabro-siciliano se la vedrà in finale con la detentrice del titolo della Sardegna per poter arrivare alle finali nazionali.

Raggiunto intanto un altro importante titolo dalla bocciofila più antica della Calabria.

IL TABELLINO:

ITALIA (Cs) – CITTA’ DI COSENZA 1 – 5 (fino a risultato acquisito)

Bozzarello – De Luca – Nigro vs Bruno – Porco – Carotenuto 1-8, 8-1; Pasqua vs Lise 4-8, 6-8; Bozzarello – De Luca vs Bruno – Porco 6-8; Nigro – Pasqua vs Lise Gianfr. – Lise Gius. 7-8;

Tecn. Italia: Guido Francesco

Tecn. C. di Cosenza: Dodaro Walter

Direttore di gara: G. Gaglianese