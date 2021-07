Tokyo 2020, Simone Alessio si ferma ai quarti di finale

Nello sport che regala finora il primo e unico oro dell’Italia ai Giochi olimpici di Tokyo, il Taekwondo, erano alte le aspettative anche per il calabrese Simone Alessio alla sua prima olimpiade in carriera.

Purtroppo però la corsa dell’atleta di Sellia Marina (Cz) si ferma ai quarti di finale dei -80 kg (categoria in cui detiene il bronzo europeo) contro l’egiziano Seif Eissa che passa 6-5. Un incontro equilibrato che non ha visto certo il predominio dell’avversario ma che anzi ha visto il giovane atleta calabrese delle Fiamme Rosse lottare e crederci fino alla fine. L’ultima speranza per Alessio era rappresentata da un eventuale ripescaggio per potersi giocare la medaglia di bronzo se l’egiziano avesse raggiunto la finale. Ma così non è stato.

Nella notte italiana Alessio aveva vinto per ko negli ottavi di finale contro l’atleta brasiliano Icaro Miguel Soares Martins.