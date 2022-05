Bocce Serie A2: l’Acri vince in rimonta a Caserta ma poi cade nel recupero. Catanzarese battuta a Cicciano

Strepitosa vittoria della Sant’Angelo Città di Acri (girone 2 centro-sud) in trasferta, a casa di Coppola Bocce, nella terza giornata del campionato di Serie A2. I cosentini biancoazzurri sono stati abilissimi a rimontare un match che a fine primo tempo perdevano per 1-3, chiudendo la gara sul 5-3 grazie a un secondo turno perfetto con tutti e quattro i set di coppia vinti. Ventiquattro ore dopo ai silani non riesce però il bis in casa di Capitino (Fr), dove sono battuti 2-6 (0-4 il parziale).

Non va allo stesso modo per la Catanzarese (girone 1 centro-sud), battuta in casa della capolista Cicciano per 7-1 (per i giallorossi conquista un set solo Valentino nell’individuale). Negli anticipi Città di Cosenza e Città di Rende avevano già conquistato i tre punti contro Acquasparta e Gialletti.