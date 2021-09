Buon pari per il Cosenza in trasferta. Tre punti per la Reggina (i tabellini)

Quarto turno positivo per le calabresi in Serie cadetta. Dopo il pareggio per 2-2 nell’anticipo fra Brescia e Crotone, anche il Cosenza acciuffa un prezioso pari in trasferta a Perugia per 1-1, con i rossoblù che passano in vantaggio per primi con Rosi. Bottino pieno per la Reggina che batte 2-1 la SPAL con le reti realizzate da Hetemaj e Montalto. In mezzo il momentaneo pareggio di Esposito su calcio di rigore. Di seguito il tabellino della gara:

REGGINA – SPAL 2-1

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (88′ Liotti); Ricci (62′ Cortinovis), Hetemaj (81′ Bianchi), Crisetig, Rivas (81′ Laribi); Bellomo, Galabinov (62′ Montalto). A disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Gavioli, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Spaltro (62′ Peda), Vicari, Capradossi, Tripaldelli (81′ Celia); Esposito (55′ Da Riva), Viviani; Latte Lath (62′ Seck), Mancosu, Crociata (81′ D’Orazio); Colombo. A disposizione: Seculin, Melchiorri, Mora, Ellertsson, Coccolo, Heidenreich, Piscopo. Allenatore: Clotet

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1. IV ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Giovanni Baccini di Conegliano.

MARCATORI: 16′ Hetemaj (R), 35′ rig. Esposito (S), 69′ Montalto (R)

NOTE – Spettatori 4 773, di cui 26 ospiti. Ammoniti: Capradossi (S), Viviani (S), Vicari (S), Crociata (S). Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 6’pt; 6’st.

PERUGIA – COSENZA 1-1

PERUGIA: Chichizola; Rosi (79′ Curado), Angella, Sgarbi; Falzerano, Burrai, Segre (46′ Santoro), Lisi (69′ Ferrarini); Kouan (85′ Murgia); Carretta, Murano (46′ Matos). A disposizione: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, De Luca, Ghion, Vanbaleghem, Zanandrea. All. Alvini.

COSENZA: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Väisänen; Šitum, Carraro, Palmiero, Boultam (64′ Vallocchia), Sy (64′ Corsi); Caso (76′ Millico), Gori (90′ Gerbo). A disposizione: Saracco, Matošević, Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Pirrello, Minelli, Eyango. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Grossi – Affatato). IV UOMO: Mattia Ubaldi di Roma 1. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

MARCATORI: 51′ Rosi (P), 67′ Šitum (C).

NOTE: Giornata soleggiata, temperatura di circa 25°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: 17′ Lisi (P), 28′ Angella (P), 35′ Palmiero (C), 37′ Segre (P), 45′ Boultam (C), 87′ Ferrarini (P), 96′ Santoro (P). Espulso: all’84’ per doppia ammonizione Palmiero (C). Angoli: 2-4 (pt 1-3). Recupero: 2′ pt; 6′ + 1′ st.