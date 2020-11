VIBONESE – POTENZA 1-0

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Sciacca Redolfi Bachini; Ciotti Laaribi Ambro Tumbarello Mahrous; Spina (40′ st La Ragione) Plescia. In panchina: Marson, Rasi, Leone, Montagno Grillo, Mancino, Mattei, Aguì, Staropoli. Allenatore: Saffioti.

POTENZA (3-5-1-1): Brescia; Viteritti (30′ st Di Somma) Panico (5′ st Compagnon) Sandri (1′ st Volpe); Conson Coccia Iuliano (40′ st Fontana) Cianci Ricci; Boldor; Coppola. In panchina: Santopadre, Marchegiani, Romei, Lauro, Iacullo, Spedalieri, Lorusso. Allenatore: Capuano.

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale.

MARCATORE: 41′ st Ambro (V).

NOTE: partita a porte chiuse. Espulso Conson (P). Ammoniti: Laaribi (V), Panico, Conson, Cianci (P). Angoli: 5-4. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

VIBO VALENTIA – Si torna a vincere in casa rossoblù in seguito a uno stop forzato per alcuni problemi che nulla hanno a che fare con il calcio giocato. Dopo il periodo non semplicissimo è tempo di tornare in campo per la Vibonese. A causa di alcune positività al Covid-19 il gruppo non ha giocato due gare. Adesso, per fortuna, la situazione sembra stia migliorando.

Primo tempo senza gol tra Vibonese e Potenza

La Vibonese paga nei primi minuti la mancanza di una partita vera e propria ormai da settimane. Intanto al minuto 19 Ricci prova dalla distanza ad impensierire il portiere avversario che, però, manda la sfera in angolo.

Gol di Ambro e vittoria dei rossoblù

Durante la seconda frazione di gioco è tempo di cambi per entrambe le formazioni. Nel frattempo Spina non approfitta di un errore avversario. Nel finale la Vibonese cresce sempre di più e al 39’ segna con Ambro in seguito a un calcio piazzato. Da segnalare, inoltre, l’espulsione di Conson che lascia il Potenza in inferiorità numerica.