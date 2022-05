Claudio Cerulo (AQA) primo alla traversata in acque libere “Best Open Water Fest”

COSENZA – Claudio Cerulo, nuotatore dell’AQA Cosenza Nuoto, ha vinto la traversata in acque libere “Best Open Water Fest”, valevole come prologo dello I”nternational Hall of Fame”, Fondazione Mondiale del Nuoto in Acque Libere, che premia ogni anno i nuotatori più forti del mondo.

Una gara sulla distanza di 1.8 km con acqua a 16 gradi e un percorso di 900 metri circa da ripetere due volte.

L’atleta cosentino, dopo un testa a testa con il principale inseguitore, è riuscito a precedere allo sprint, nell’ordine, Federico Chiella, Lorenzo Daniele e Salvatore Savino, poi il resto del gruppo distaccato di almeno un minuto. Un’affermazione importante che ha visto l’atleta cosentino imporsi sui circa cento partecipanti.