Coppa Calabria: la finale tra Mirto Crosia e Saint Michel al Centro Tecnico Federale di Catanzaro

CATANZARO – Si giocherà mercoledì 5 aprile, alle ore 15.30, sul manto erboso del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, la finale di Coppa Calabria s.s. 2022/2023, manifestazione riservata alle compagini che militano nel campionato di Prima Categoria. La sfida vedrà opposte Mirto Crosia e Saint Michel, ancora una volta girone A contro girone D, come nelle ultime due occasioni: i cosentini, che domenica scorsa hanno raggiunto la vetta del girone cosentino, arrivano a questo scontro dopo aver eliminato in semifinale il Mangone al termine di una battaglia risolta soltanto ai calci di rigore dopo 180’ minuti di passione, mentre i pianigiani, assoluti dominatori di quello reggino, hanno avuto la meglio sul Real Fondo Gesù vincendo entrambe le gare. Una finale da non perdere, dunque, tra due compagini allestite per il salto di categoria. La parola passa al campo, chi succederà al Real Montalto nell’albo d’oro?

ALBO D’ORO COPPA CALABRIA

2021/22 Real Montalto

2020/21 —————–

2019/20 —————–

2018/19 PraiaTortora

2017/18 Morrone

2016/17 Casabona

2014/15 Atletico Botricello

2013/14 Serrese

2012/13 Deliese

2011/12 Nuova Deliese

2010/11 Ars. Trebisacce

2009/10 Roggiano

2008/09 San Marco

2007/08 Tortora

2006/07 Real Piane Crati

2005/06 Nuova Audace

2004/05 Rosarno

2003/04 Nova Virtus

2002/03 Castiglione Mare

2001/02 Gioia Tauro

2000/01 Bagnarese

1999/00 San Luca

1998/99 San Giovannello

1997/98 San Lucido

1996/97 Pol. Gimigliano

1995/96 Pol. Rossoblu Torano

1994/95 Torretta

1993/94 Deliese

1992/93 Pol. Paola

1991/92 Natilese

1990/91 Calcio Cotronei

1989/90 Pol. Condofurese

1988/89 Isola Capo Rizzuto

1987/88 Arasì

1986/87 Roggiano

1985/86 Nuova Rosarnese

1984/85 Deliese

1983/84 Cirò Marina

1982/83 Deliese

1981/82 Terina

1980/81 Spezzano Albanese

1979/80 Villese

1978/79 Marina Gioiosa

1977/78 Bagnarese