Cosenza ancora in giornata no: lupi tramortiti a Pisa (il tabellino)

Pisa – Cosenza 3-0

PISA: Gori; Birindelli, Caracciolo, Meroni, Beghetto (20′ st Sibilli); Quaini (1′ st Siega), Marin, Mazzitelli; Gucher (43′ st Mastinu); Palombi (13′ st Marconi), Vido (20′ st Belli). A disposizione: Perilli, Loria, Bechini, Lisi, Masetti, Benedetti, Marsura. All. Taddei (D’Angelo squalificato).

COSENZA: Falcone; Ingrosso, Schiavi (16′ st Tremolada), Tiritiello; Corsi (39′ st Bouah), Ba, Sciaudone (33′ st Kone), Crecco; Carretta, Gliozzi (33′ st Trotta), Sacko (33′ st Sueva). A disposizione: Matosevic, Saracco, Idda, Bahlouli, Vera, Antzoulas. All. Occhiuzzi.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo (Caliari – Grossi). IV UOMO: Manuel Volpi di Arezzo.

MARCATORI: 4′ st Gucher, 27′ st Mazzitelli, 41′ st Marin.

NOTE: Partita disputata a porte chiuse. Giornata soleggiata e tipicamente primaverile, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: 25′ pt Quaini (P), 26′ pt Ba (C), 26′ st Sciaudone (C), 38′ st Birindelli (P). Angoli: 3-6 (pt 2-4). Recupero: 2′ pt; 3′ st.