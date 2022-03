Cosenza in ritiro dopo la sconfitta di Terni

COSENZA – Al termine della gara del “Liberati” di Terni – che ha visto i padroni di casa imporsi per 2-0 sul Cosenza -, il tecnico dei rossoblù Bisoli non si è recato in sala stampa e si è intrattenuto a lungo nello spogliatoio con la squadra. «È chiaro – si legge sul sito della squadra – che la delusione per la prestazione di oggi è grande, ma tecnico e gruppo garantiscono che daranno tutto da qui alla fine per salvare il Cosenza». Intanto è ufficiale che da stasera i rossoblù saranno in ritiro per preparare al meglio la gara con il Lecce di martedì prossimo.

IL TABELLINO DI TERNANA – COSENZA 2-0

TERNANA: Iannarilli; Celli, Sorensen, Bogdan; Martella, Palumbo, Proietti (6′ st Agazzi), Koutsoupias (23′ st Mazzocchi), Defendi; Partipilo (37′ st Salzano), Donnarumma (23′ st Diakitè) A disposizione: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Ghiringhelli, Peralta, Pettinari, Boben Allenatore: Lucarelli

COSENZA: Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen (1′ st Di Pardo); Situm, Kongolo (40′ st Arioli), Palmiero (14′ st Florenzi), Boultam (1′ st Larrivey), Sy (14′ st Liotti); Caso, Laura A disposizione: Matosevic, Carraro, Tiritiello, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Voca Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Sig. Baroni Niccolò di Firenze ASSISTENTI: Sig. Lanotte Luigi di Barletta, Sig. Garzelli Dario di Livorno IV UFFICIALE: Sig. Fiero Adalberto di Pistoia VAR: Sig. Di Martino Antonio di Teramo AVAR: Sig. Capaldo Pasquale di Napoli

MARCATORI: 26′ pt Koutsoupias (T), 40′ pt Donnarumma (T).

NOTE: Spettatori: 2698 (di cui 309 ospiti). Incasso: € 35.160,00. Ammoniti: 34′ pt Caso (C); 2′ st Proietti (T), 4′ st Sy (C), 17′ st Palumbo (T) Espulsioni: 32′ pt Defendi (T) Recupero: 2′ pt; 5′ st.