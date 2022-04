Crotone, non basta la vittoria. Gli squali tornano in C dopo 13 anni. Il Cosenza spera ancora

La vittoria casalinga odierna per 3-1 sulla Cremonese non è bastata al Crotone, che a due giornate dalla fine del campionato di serie B è matematicamente retrocesso e segue così nella terza serie il Pordenone (oggi battuto in quel di Cosenza). Con 25 punti dopo 36 gare, il Crotone potrebbe ancora raggiungere il Cosenza (salito a 31 punti), ma gli scontri diretti sono a sfavore dei rossoblù crotonesi, che così in due stagioni passano dalla serie A alla serie C, che avevano lasciato 13 anni fa.

Con la vittoria sul Pordenone – che aveva sbloccato la partita con Lovisa, poi doppietta di Larrivey e gol di Camporese per i padroni di casa – rimangono invece ancora vive, seppur deboli, le speranza salvezza del Cosenza. Di seguito i tabellini delle gare.

Serie BKT, 36ª giornata: Crotone – Cremonese 3-1