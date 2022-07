Diving Meet di tuffi, Giovanni Tocci Re di Bolzano. Porco primo nel sincro con Larsen

COSENZA – Il “Bolzano Diving Meet” 2022 di tuffi va in archivio nel segno di Giovanni Tocci.

Dopo avere vinto dal trampolino metri tre, l’atleta del Centro Sportivo Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza si è imposto con 378.80 punti anche dal trampolino metri uno. Ciliegina sulla torta per Giovanni Tocci, che ha condotto la gara sempre in testa, l’ultimo tuffo eseguito magistralmente. Nono posto con 304.25 punti per Francesco Porco, atleta delle Fiamme Oro e dell’AQA Cosenza. Decimo posto per Antonio Volpe, il cosentino cresciuto nell’AQA Cosenza e ora al Bolzano Nuoto, che ha totalizzato 270.15 punti. Undici nazioni in gara: Canada, Georgia, Irlanda, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Ucraina e la società ospitante del Bolzano.

A seguire calabresi protagonisti anche nella gara del sincro

Francesco Porco e Andreas Sergent Larsen con 352.74 punti hanno invece vinto dal trampolino metri tre sincro. Il tuffatore delle Fiamme Oro e dell’AQA Cosenza e Larsen si sono dimostrati superiori alla all’altra coppia italiana formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che con 333.18 punti si è classificata al terzo posto, a chiusura di una manifestazione all’insegna dei due tuffatori cosentini che hanno confermato come il settore in Calabria sia di grandissimo livello.

CLASSIFICA trampolino metri 1 POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 ITA TOCCI G. 31/08/1994 378.80 2 ITA MARSAGLIA L. 16/11/1996 358.65 20.15 3 NZL STONE L. 15/11/1996 355.40 23.40 4 ITA LARSEN A. 20/04/1999 354.10 24.70 5 SUI SUCKOW J. 337.50 41.30 6 SWE PETERSEN E. 29/04/2003 331.95 46.85 7 SWE EKDAHL D. 10/02/2002 328.60 50.20 8 SUI SCHAFER P. 21/07/2002 309.15 69.65 9 ITA PORCO F. 22/10/1999 304.25 74.55 10 AAS VOLPE A. 09/04/2000 270.15 108.65 11 GEO ONIKASHVILI T. 17/03/2000 246.45 132.35 12 NOR DYRSTAD M. 04/07/1996 231.50 147.30