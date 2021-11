Domenica 7 novembre la 18ª Moto Cavalcata dell’Alto Jonio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo due anni di assenza torna l’evento più gettonato nel panorama motociclistico del comprensorio. Domenica 7 novembre è in programma la diciottesima “Moto Cavalcata dell’Alto Jonio”.

La manifestazione è predisposta dal moto club “Il Castello” e resa possibile grazie al sostegno di diversi partner. Gara riservata ad enduro, quad e atv per un totale di oltre centocinquanta centauri partecipanti e in arrivo oltre che dalla Calabria anche da Puglia, Campania e Basilicata. Itinerario che toccherà i circa 100 km per tutte le categorie. Promotori che ricordano che tutti gli iscritti dovranno essere in regola con il codice della strada e che dovranno essere rispettate le misure vigenti anti-Covid 19. Previsti anche percorsi cosiddetti hard ma riservati solo per i più esperti. Raduno e partenza fissato alle ore 8,00 presso il lungomare di Schiavonea, nei pressi del Movida, e l’itinerario toccherà i fiumi Gennarito e Coriglianeto, le contrade Foresta, Cozzo di Pataro, Trattera, Piana caruso, Cerro, Baraccone, Palombara e si ridiscende nel fiume Gennarito per tornare allo start. A metà percorso previsto il punto ristoro, in località Barracone, dove ci si potrà rifornire eventualmente anche di benzina, precedentemente consegnata agli responsabili. Fascino del tragitto che sarà rappresentato ancora una volta da strade accidentate e sterrate per una cavalcata avventuriera ma sempre attraente. A margine della manifestazione, tutti i motociclisti saranno omaggiati dallo staff con gadget mentre saranno consegnati anche premi speciali con delle targhe ricordo. La “Moto Cavalcata dell’alto Jonio” riaccende i motori per tanti entusiasti motociclisti e per molti altri patiti che seguiranno da vicino l’avvenimento.

Crist. Fiorent.