Europei di tuffi, Giovanni Tocci in finale da 1 metro

Comincia in scioltezza l’Europeo di Giovanni Tocci a Roma. Il 27enne calabrese – tesserato per Esercito e AQA Cosenza Nuoto, bronzo iridato a Budapest 2017 e continentale a Budapest 2022 – si è qualificato con il quarto punteggio (355.75 punti) per la finale dal trampolino metri 1, in programma oggi pomeriggio dalle ore 16.40.

La routine di Tocci

Il capitano dell’Italtuffi che, dopo aver aperto con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (61.10) ottimo e un doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento sbagliato nel presalto e quindi lento e scarso (45.40), cresce con un doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato (49.50) potente e ma leggermente abbondante e con doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato alto e strettissimo nella raggruppatura (63.00); Nei salti successivi aumenta i giri con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (66.00) perfetto e un doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (69.00) da manuale. Buone sensazioni in vista della finale per lui.

Molto bene anche l’altro italiano in gara – e compagno di Tocci nel sincro – Lorenzo Marsaglia che nelle qualificazioni per la finale con il pimo posto (370.55 punti).

Foto: federnuoto.it