Europei, Giovanni Tocci medaglia di bronzo dal trampolino 1 m

ROMA – Una medaglia europea per Giovanni Tocci, una medaglia europea per la Calabria e tutto il movimento. Agli Europei di Roma l’atleta rendese conquista il podio (per la prima volta con due italiani alla rassegna continentale ) e si conferma fra i primi tre migliori tuffatori del Vecchio Continente dal trampolino di 1 metro. Davanti a lui il compagno di Nazionale e amico Lorenzo Marsaglia, argento, e ancora il super rivale Jack Laugher.

Non brillantissimo il primo tuffo del capitano dell’Italtuffi, tesserato per il C.S. Esercito Italiano e per la società AQA Cosenza. Ma Tocci ci ha abituato a soffrire e a costruire una gara che sembrava in salita ma che diventa bellissima dal quarto salto, un ottimo doppio salto mortale mezzo rovesciato raggruppato in quarta serie, e soprattutto da un fenomenale ultimo salto, il doppio e mezzo ritornato raggruppato, praticamente perfetto, che gli vale 74,40 punti e il sorpasso su Houlden che gli vale la medaglia di bronzo. Per la gioia di Giovanni, del suo tecnico Lyobov Barsukova e del d.t. Oscar Bertone ma anche di una emozionatissima mamma Liberata presente sugli spalti.

La serie di tuffi di Tocci:

1) Doppio e mezzo avanti (58,50 punti, 7° posto);

2) Doppio e mezzo avanti carpiato con avvitamento (68,80 punti, 4° posto);

3) Indietro, non bene nel finale (54,00 punti, 5° posto)

4) doppio salto mortale mezzo rovesciato raggruppato (63 punti, 4° posto)

5) Triplo e mezzo avanti raggruppato (76,50 punti, 4° posto);

6) Doppio e mezzo ritornato raggruppato (74,40, 3° posto);

“Che spettacolo la nostra Italia, non solo nuoto ma anche tuffi – sottolinea il Presidente della Fin Calabria Alfredo Porcaro – con protagonista anche il nostro Giovanni che conferma le qualità di un grande atleta. La nostra Calabria deve essere orgogliosa di avere un talento come lui, ormai da tempo alla ribalta mondiale, che continua a contribuire alla crescita della nostra bellissima terra. Bravo Giovanni, sei un esempio per tutti. Ancora una volta sei stato ripagato dai tuoi sacrifici. Complimenti da tutto il Comitato Calabro”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO