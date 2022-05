Festa Cosenza, Guarascio: «Abbiamo conosciuto la paura ma dimostrato orgoglio e coraggio»

COSENZA – A meno di 24 ore dopo la gara con il Vicenza, non si placa l’entusiasmo in casa Cosenza per il risultato della salvezza raggiunto. «Grazie Cosenza e grazie popolo rossoblù. È stata una prova durissima ma di grande carattere, orgoglio e coraggio e che ha regalato a tutti noi emozioni indescrivibili». The day after queste le parole del Presidente Eugenio Guarascio. «Abbiamo conosciuto la paura e le difficoltà ma l’abbiamo dominate grazie alla fatica, all’impegno e al lavoro di squadra – prosegue il nr. 1 rossoblù -. In questo momento carico di gioia ed entusiasmo è mio dovere ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa. A partire da mister Bisoli, un trascinatore, che con passione e determinazione ha creato le condizioni affinché la squadra conquistasse il risultato della permanenza in serie B. Grazie ancora ai giocatori, a tutti i componenti dello staff e della società, e ai meravigliosi tifosi rossoblù che ieri hanno riempito lo stadio San Vito-Marulla e sono stati determinanti per centrare la vittoria».