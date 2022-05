Giornata Nazionale dello Sport domenica 5 giugno in tutte le province calabresi

COSENZA – Atteso ritorno anche in Calabria per La Giornata Nazionale dello Sport, la manifestazione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003, che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno. E dopo due anni, è tanta la voglia di ritornare alla tanto agognata normalità.

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte sotto la direzione del CONI. Il presidente del C.R. Coni Calabria, Maurizio Condipodero, insieme ai delegati provinciali, è al lavoro per la realizzazione di questo bellissimo evento in tutte le province calabresi, e non solo. Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia sono pronte a riempire, con tantissimi atleti, le strade e le piazze coinvolte.

La Giornata Nazionale dello Sport, in programma il 5 giugno, intende veicolare e rafforzare il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese.