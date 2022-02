Fisi: allo Sci club Montenero il V Trofeo Tonino Esposito

Un cielo terso ed un sole splendente hanno fatto da sfondo alla “XXI Coppa Città di Rotonda”, svoltasi domenica scorsa sulle piste del Centro Fondo Carlomagno di San Giovanni in Fiore secondo il calendario agonistico del comitato Calabro Lucano della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Hanno preso parte alla gara gli atleti degli sci club Montenero per la Calabria, Terranova di Pollino e Rotonda per la Basilicata, quest’ultimo organizzatore e promotore della storica manifestazione di sci nordico.

Le categorie U14, U16, U18 e Seniores hanno gareggiato per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Sprint in Tecnica Libera, mentre i fondisti appartenenti alle categorie U12, U10 e U8 si sono dati battaglia lungo un percorso Gimkana sempre in tecnica libera.

Si è aggiudicato il V Trofeo Tonino Esposito lo sci club Montenero, ma ottimi risultati si sono registrati fra gli atleti di tutti e tre le compagini presenti, salutati con soddisfazione dalla presidente del CAL Bianca Zupi e dal responsabile del settore Fondo Pino Mirarchi.

Iole Esposito, presidente dello sci club Rotonda, ha ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, in particolare i volontari del Montenero e gli addetti del Centro Fondo silano insieme alla dirigenza del CAL, esprimendo infine la sua gratitudine agli associati che hanno risposto positivamente nonostante le difficoltà incontrate nell’organizzazione della manifestazione.

I prossimi appuntamenti in calendario per la stagione agonistica FISI sono la prima tappa del Criterium Interappenninico, in Sicilia il 5 e 6 febbraio, e i Campionati Regionali in Tecnica Classica, a San Giovanni in Fiore il 13 febbraio.