Giovanni Tocci bronzo a Madrid

Dopo aver superato agevolmente le eliminatorie e le semifinali, nella seconda giornata del Diving Meet di Madrid – prima tappa dell’International Diving Meet (ex Grand Prix) -, Giovanni Tocci (C.S. Esercito – Cosenza Tuffi) è salito sul podio dal trampolino 3 metri dietro il tedesco Moritz Wesemann e lo spagnolo Nicolas Garcia Boissier.

I primi tre sono gli unici a superare il tetto dei 400 punti: 408,30 per l’atleta calabrese che tornerà sul trampolino domani per la gara sincro in coppia con Lorenzo Marsaglia (oggi sesto) per sfidare il tandem tedesco Wesemann – Lube e quello svizzero Dutoit – Suckow.

Classifica finale 3m uomini