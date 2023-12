Cosenza tramortito in casa: 1-3 con la Ternana

Nella quindicesima giornata del Campionato di Serie BKT brutto ko per il Cosenza con la Ternana al Marulla.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, gli ospiti passano in vantaggio al 4′ della ripresa: cross di Favasuli sul secondo palo per Casasola che controlla e da pochi passi infila Micai. La reazione immediata del Cosenza fa ben sperare i tifosi locali: all’8′ Sorensen commette fallo su Florenzi in area di rigore e dal dischetto Tutino spiazza Iannarilli. Al quarto d’ora gli sopiti spezzano di nuovo l’equilibrio con Raimondo che approfitta dell’errore di Martino e batte Micai. Ancora Raimondo pochi minuti più tardi firma la propria doppietta personale grazie ad un perfetto cross di Diakite dalla destra. Piove sul bagnato per il Cosenza che resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Calò per somma di ammonizioni. E la squadra di Caserta si lecca le ferite per la seconda sconfitta consecutiva dopo il derby.

Cosenza – Ternana 1-3

COSENZA: Micai; Cimino (D’Orazio 69′), Meroni, Sgarbi, Martino; Praszelik, Calò, Florenzi (Marras 69′); Canotto (Forte 36′), Mazzocchi (Voca 74′), Tutino. A disp. : Marson, Fontanarosa, Rispoli, La Vardera, Zuccon, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

TERNANA: Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola (Mantovani 77′), Labojko, De Boer (Dionisi 70′), Celli (Favasuli 45′); Falletti (Luperini 84′); Raimondo, Distefano (Pyyhtiä 70′). A disp. : Brazão, Vitali, Capuano, Marginean, Garau, Della Salandra. All. : Breda

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Khaled Bahri di Sassari. IV ufficiale: Domenico Leone di Barletta . VAR: Marco Di Bello di Brindisi. AVAR: Daniele Minelli di Varese.

MARCATORI: Casasola 49′, Tutino (rig) 55′, Raimondo 60′, Raimondo 68′

NOTE: Spettatori: 2482 , abbonamenti emessi: 790, tifosi squadra ospite: 60 . Espulsi: Calò (C) -. Ammoniti: Celli (TE) De Boer (TE) Florenzi (CO) Sorensen (TE) . Angoli: -. Recupero: 2′ pt – 5 ′ st.

Foto: ilcosenza.it