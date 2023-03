I campionati regionali di nuoto incoronano Arvalia Lamezia

COSENZA – Ai campionati regionali di nuoto doppietta dell’Arvalia Nuoto Lamezia prima sia agli Indoor Assoluti che di Categoria. Secondo gradino del podio in entrambi i Campionati per il Kroton Nuoto. Negli Assoluti il terzo posto è andato alla Calabria Swim Race Catanzaro mentre nella Categoria all’AQA Cosenza.

Tre intense giornate di gare hanno caratterizzato questa edizione dei Campionati Regionali di Nuoto svoltisi nelle piscine di Lamezia e di Cosenza, che hanno visto la partecipazione di circa 200 atleti in rappresentanza di 11 società e oltre 850 gare più staffette. Grande la determinazione da parte di tutti i nuotatori, giunti al momento in cui si decide per alcuni di loro, di potere accedere alla fase nazionale, ai meglio conosciuti Criteria primaverili, appuntamento che chiude la fase indoor. Come è lecito attendersi, non sono mancati i numeri che contano, nuovi record e pass per i Campionati Italiani da parte di diversi atleti. Una nuova fase in cui ogni sodalizio sportivo, sta cercando di strutturarsi sia numericamente sia qualitativamente per nuotare su standard che possono offrire talenti da potere esprimere a livello nazionale, atleti che hanno dato tanto alla Calabria e che ora figurano nelle diverse rappresentative.

Le parole del Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro:

“Concludiamo la fase indoor con i Campionati di Categoria che valgono anche come ultima possibilità di ottenere i pass per i Campionati Italiani e devo dire – sottolinea Alfredo Porcaro – che visto i risultati, considerato un periodo particolare, possiamo sperare che la ripartenza definitiva è iniziata. Lo dimostrano qualche risultato interessante, qualche nuovo record stabilito ed alcuni pass per i Criteria. Mi complimento non solo con le società vincitrici dei Campionati, ma anche con tutte le altre che con notevoli sforzi stanno portando avanti l’ attività e sono certo che a breve ritorneremo a regime”.

Soddisfatto anche il Consigliere con delega al nuoto e nuoto di fondo Roberto Molinari. “Memori di quanto fatto in passato guardiamo avanti – osserva Molinari – con l’impegno e la certezza di sapere cercare il meglio in ognuno dei nostri ragazzi. Un grazie alle società che quotidianamente, con sacrifici e programmazione attenta, si dedicano per raggiungere lo scopo”.