Il coriglianese Giuseppe Fino in evidenza agli Assoluti di padel

CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – Ottima prestazione per Giuseppe Fino ai campionati assoluti giovanili di Padel al“Club Bola”, a Roma, dove l’atleta coriglianese dello Sporting Club ha gareggiato in coppia con Giovanni Ferrari del Country Club Bologna.

Avvincente ascesa quella del duo Fino-Ferrari che, tra ventiquattro coppie, è giunto sino alle semifinali.

Nel penultimo atto del torneo e nel tabellone di seconda e terza categoria, il binomio Fino-Ferrari è stato superato dal duo Spurio-Sargolini per 6-4, 7-6. Incoraggiante trasferta capitolina per Fino alla sua prima partecipazione in ambito nazionale e in netta crescita nel pianeta Padel regionale. Considerata la sua giovane età, il padellista jonico ha ancora grossi margini di miglioramento nella disciplina più in voga del momento. Risultati crescenti che Giuseppe Fino potrà migliorare con lavoro e determinazione acquisendo maggiore esperienza grazie a manifestazioni di ampio respiro.

«Sono molto contento- afferma G. Fino- della performance e del risultato. Come prima uscita a carattere nazionale posso ritenermi soddisfatto. Test probante e utile per la mia crescita anche se con maggiore impegno potrò assimilare e perfezionare molti aspetti. L’auspicio- ha concluso G. Fino- è proseguire sulla strada intrapresa per ambire a nuove mete nell’affascinante e fiorente mondo del padel».

Per la cronaca, i vincitori degli assoluti di padel 2022 giovanili sono stati proprio Spurio – Sargolini impostasi in finale su Platania-Gianesella.

Crist. Fiorent.