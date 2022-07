Mandatoriccio, uccide la moglie e ci dorme accanto. In carcere il marito

MANDATORICCI (CS) – E’ stato portato nel carcere di Castrovillari Luigi Carlino, ex falegname di 73 anni, accusato dell’efferato omicidio della moglie, Domenica Caligiuri, 71 anni. Sul cadavere dell’ex insegnante in pensione è stato eseguito nelle scorse ore l’esame autoptico. La donna presentava i segni di arma taglio su diverse parti del corpo, tra cui la gola. La relazione sarà ora depositata entro 90 giorni. La donna dopo l’omicidio avvenuto giovedì scorso, è stata lasciata cadavere sul letto di casa per due giorni dal marito che sarebbe uscito e rientrato e avrebbe persino dormito accanto al suo corpo. I carabinieri hanno ritrovato il corpo sabato dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti.

Questo è uno degli inquietanti dettagli del delitto, oltre al fatto che l’uomo, nei giorni precedenti l’omicidio, anche a causa dell’abuso di alcol, litigasse spesso con la donna. Sarebbe stato lui stesso a raccontare di una violenta lite determinata da suoi sospetti su presunte relazioni extraconiugali della moglie. Tra i due, secondo quanto emerso, i litigi erano sempre più frequenti. Ed ora sarebbero spuntate anche alcune immagini di telecamere di sicurezza della zona in cui la coppia risiedeva ad aggravare la sua posizione.