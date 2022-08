Il Cosenza regola il Modena, Reggina battuta di misura dalla Ternana

Seconda vittoria consecutiva e prima fra le mura amiche per il Cosenza calcio che nella seconda giornata della Serie BKT 2022/2023 batte il Modena per 2-1. La Reggina cade invece in casa della Ternana per 0-1.

MODENA – COSENZA 2-1

COSENZA: Matosevic, Rispoli (39′ st Martino), Rigione, Larrivey (30′ st Butic), D’Urso (39′ st Meroni), Brignola, Panico (16′ st Gozzi), Vaisanen, Vallocchia (16′ st Brescianini), Florenzi, Voca A disposizione: Marson, Merola, Venturi, Kongolo, Zilli, Arioli, Prestianni Allenatore: Dionigi

MODENA: Gagno, Ponsi, Cittadini, Magnino, Bonfanti (22′ st Diaw), Tremolada (28′ st Mosti), Falcinelli (28′ st Minesso), Silvestri, Gerli (22′ st Panada), Gargiulo (39′ st Paulo Azzi), Coppolaro A disposizione: Narciso, Giovannini, Armellino, Battistella, De Maio, Renzetti, Oukhadda, Allenatore: Tesser

ARBITRO: Sig. Feliciani Ermanno di Teramo ASSISTENTI: Sig. Schirru Fabio di Nichelino, Sig. Ricci Marco di Firenze IV UFFICIALE: Sig. Pascarella Mattia di Nocera Inferiore VAR: Sig. Manganiello Gianluca di Pinerolo AVAR: Sig. Liberti Stefano di Pisa

MARCATORI: 32′ pt Bonfanti (M); 21′ st Florenzi (C); 34′ st Brescianini (C)

NOTE: Spettatori: 9.229 (di cui 142 ospiti). Ammoniti: 3′ st Cittadini (M); 49′ st Ponsi (M). Espulsioni: Recupero: 1′ pt; 4′ st.

TERNANA – REGGINA 1-0

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (52′ Celli), Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly (46′ Proietti), Di Tacchio, Agazzi; Palumbo (70′ Sorensen), Partipilo (83′ Falletti); Favilli (70′ Ferrante). A disposizione: Krapikas, Capanni, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Giraudo (81′ Santander); Fabbian, Crisetig, Liotti (58′ Cicerelli); Ricci (46′ Canotto), Ménez (68′ Gori), Rivas. A disposizione: Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. IV ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. VAR: Davide Massa di Imperia. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

MARCATORI: 26′ Partipilo (T).

NOTE – Ammoniti: Di Tacchio (T), Cionek (R), Celli (T). Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 2’pt; 10’st.