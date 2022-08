Tre medaglie su tre: il favoloso Europeo di Giovanni Tocci. De Rose vince in Nations Cup

Tre medaglie in altrettante gare sono il prezioso bottino conquistato da Giovanni Tocci agli Europei di Roma. Alle due medagli di bronzo delle gare in solitaria (trampolino 1 m / 3 m) si è aggiunta nella giornata conclusiva dei campionati continentali quella di argento conquistata nel sincro insieme al compagno e fresco campione d’Europa dai 3 metri, Lorenzo Marsaglia.

Così “i gemelli diversi dell’Italtuffi” – come sono stati definiti – fanno sognare anche nell’ultima giornata dei XXXVI campionati europei di Roma, rendendola un’happy end. Insieme sul podio dal metro e dai 3 metri, Marsaglia & Tocci si esaltano anche nel sincro chiudendo la finale al secondo posto con 387.51 punti, dietro solo i britannici Jack Laugher e Anthony Harding – vice campioni del mondo in carica – con 412.83; terzi sono gli ucraini Oleg Kolodiy e Oleksandr Horshkovozov con 384.39.

Routine di ottimo livello degli azzurri, addirittura primi doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato (84.66) a metà gara; unica pecca in chiusura l’ingresso leggermente sporcato in ingresso del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (63.24). Non è però il momento dei rimpianti, ma di godersi l’ennesima medaglia, la dodicesima di un’Italtuffi incontenibile e da record.

“E’ stata una bella gara, sapevamo che i britannici erano forti. Ci abbiamo creduto e questa volta stiamo insieme sul podio e sullo stesso gradino. Credo che con una prova perfetta gli inglesi si potevano battere, ma non sarebbe stato così semplice”. Così Tocci, alfiere del Centro Sportivo Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza, a fine gara.

I tuffi di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci 387.51, secondo posto

Ordinario indietro carpiato 52.80 (1) Rovesciato carpiato 43.20 (3) Triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato 71.61 (3) Doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato 84.66 (1) Doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato 72.00 (2) Triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato 63.24 (2)

SODDISFAZIONE PER LA FIN CALABRIA

“Questa medaglia d’argento conquistata da Giovanni Tocci è la ciliegina sulla torta per lui e anche per l’intero Comitato Calabro – sottolinea il Presidente Alfredo Porcaro – e possiamo semplicemente dire di essere orgogliosissimi. A Giovanni Tocci le nostre felicitazioni e l’auspicio di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Bravo Giovanni”.

NATIONS CUP HIGH DIVING

A margine dei campionati europei, nella stessa sede delle gare continentali al Foro Italico, è andata in scena la prima edizione della Nations Cup High Diving, competizione mondiale nata a Roma per coinvolgere tutti gli atleti più forti del circuito delle grandi altezze.

Nel sincro maschile vittoria della coppia azzurra formata dal cosentino Alessandro De Rose – neo bronzo europeo dai 27 metri – e Andrea Barnabà con 265.40; alle loro spalle i fenomeni romeni Constanti Popovici e Catalin Petru Preda con 259.05 e gli svizzeri Matthias Appenzeller e Jean David Duval con 250.25