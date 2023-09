Il Cosenza sbanca Pisa in extremis

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

SERIE B, 8a GIORNATA: Pisa – Cosenza 1-2

Tre punti pesantissimi per i rossoblù al “Romeo Anconetani”. I calabresi battono i padroni di casa al termine di una gara da montagne russe per i tifosi locali e ospiti.

Le reti

Il Cosenza sblocca il risultato al 6′ con Voca che segna la prima rete del sabato cadetto al termine di una bella azione corale dei rossoblù condotta da Marras, che premia l’inserimento di Rispoli: cross basso e arretrato del terzino che all’altezza del dischetto del rigore batte Nicolas. Piove sul bagnato per i padroni di casa che al 42′ restano in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Barbieri per fallo su Tutino.

I nerazzurri giocano tutta la ripresa in dieci uomini ma al 94′ pareggiano grazie alla deviazione vincente di Masucci su cross di Beruatto. Ma a pochi istanti dal triplice fischio (al 97′!) il Cosenza acciuffa in extremis i tre punti con il colpo di testa perfetto dell’attaccante Mazzocchi su cross da calcio d’angolo.

Classifica: il Cosenza sale momentaneamente al 7° posto in classifica, avvicinandosi ai cugini del Catanzaro. Prossimo match: Cosenza – Lecco sabato 7 ottobre.

IL TABELLINO

Pisa – Cosenza 1-2

PISA: Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso (1’st Piccinini); Valoti (20′ st Barberis), Vignato (13′ st Torregrossa), Mlakar (23′ st Masucci); Moreo (1′ st Esteves). A disp. : Loria, Leverbe, Hermannson, Nagy, Jureskin, Calabresi, Barberis, Arena. All. : Aquilani

COSENZA: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio ( 13′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (23′ st Viviani); Mazzocchi, Voca (13′ st Canotto), Marras (17′ st Florenzi); Tutino (17′ st Forte). A disp. : Marson, Lai, Cimino, Sgarbi, Arioli, Zilli, Crespi. All. : Caserta

ARBITRO: Rutella di Enna. Assistenti: Ricci di Firenze, Niedda di Ozieri. IV ufficiale: Bozzetto di Bergamo. VAR: Miele di Nola. AVAR: La Penna di Roma 1.

MARCATORI: 6′ Voca (C), 49′ st Masucci (P), 52′ st Mazzocchi (C)

NOTE: Spettatori: 7.099 , tifosi squadra ospite: 642 incasso: € . Espulsi: Barbieri (P) -. Ammoniti: Barbieri(P), Voca (P), D’Orazio (C), Venturi (C), Forte (C), Esteves (P), Canotto (C), Viviani (C) Angoli: -. Recupero: 3′ pt – 5 ′ +2′ st

Foto: www.ilcosenza.it