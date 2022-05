Il tecnico Valerio Lionetti, da Bisignano, campione d’Italia con la Imoco

BISIGNANO (CS) – Si allarga la bacheca di successi di Valerio Lionetti, consegnando ancora una volta il nome della sua famiglia alla tradizione vincente della Pallavolo calabrese, dopo papà Sergio e insieme agli altri fratelli Roberto e Marco che raccolgono grandi soddisfazioni in questo sport.

Valerio da vice allenatore della Imoco Volley, ha recentemente conquistato il suo quarto scudetto di fila, conquistando e festeggiando insieme alla squadra e allo staff tecnico gialloblù la serie record di 76 vittorie, il Mondiale per Club, la Champions League e tutti i trofei nazionali che hanno arricchito la bacheca di Conegliano in questi anni.

Una stagione da urlo

Lionetti, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo nel corso della sua carriera, è tornato in Veneto a Conegliano, A1 femminile (era stato vice già a Pesaro), come assistente di Daniele Santarelli. Vittorie in serie, quattro scudetti, Supercoppe, il Mondiale per club e altro ancora per un escalation di soddisfazioni per Egonu e compagne ma anche per lo stesso Lionetti e per Bisignano.