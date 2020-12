Impresa della Tonno Callipo: sbancata Modena

Una Tonno Callipo super sfata il tabù Modena e vince per la prima volta in quattordici anni di A1 nel Tempio del volley, il PalaPanini.

Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria 0-3 (parziali: 21-25, 16-25, 18-25) MODENA: Christenson, Vettori 11, Stankovic 4, Mazzone 4, Grebennikov (L pos 44%, pr 28%), Petric 5, Lavia 4, Karlitzek 2, Estrada 1, Porro. Ne: Iannelli (L), Sanguinetti, Bossi. All. Giani. VIBO: Saitta 1, Abouba 10, Cester 7, Chinenyeze 9, Defalco 12, Rossard 15, Rizzo (L pos 36%, pr 14%), Chakravorti. Ne: Victor, Corrado, Gargiulo, Dirlic, Sardanelli (L), Lyneel. All. Baldovin. Arbitri: Vagni e Santi. Modena: ace 3, bs 11, muri 4, errori 8. Vibo: ace 7, bs 14, muri 6, errori 8. NOTE – durata set: 27’, 23’, 25’. Tot. 1h15’.

Mvp: Rossard (Tonno Callipo Calabria VV)

Una Tonno Callipo eccezionale brinda alla sua prima vittoria in 14 anni di A1 nel tempio del PalaPanini di Modena.

Basta un’ora e 15 minuti per domare una Leo Shoes subito in bambola al cospetto della formazione calabrese che trova nel fondamentale del servizio (7 ace) e nella correlazione muro-difesa le sue armi vincenti. Nella storia degli scontri diretti Vibo è sempre ritornata dall’Emilia con le pive nel sacco: stavolta invece la squadra di coach Baldovin ha fatto la voce grossa conducendo sempre nel punteggio nei tre set chiusi a proprio favore.

In poco più di metà del Campionato si è già ammirata una Callipo formato supere dopo i roboanti successi a Civitanova e Trento riesce anche a sfatare il tabù che vedeva i calabresi sempre battuti in terra emiliana. Così alla trasferta numero 14 sul campo di Modena la Tonno Callipo si impone facendo esultare non solo i tifosi giallorossi ma tutti gli appassionati di volley che finalmente ritrovano il piacere di seguire un torneo in cui i pronostici vengono ribaltati e si assapora il dolce gusto della sorpresa.

Con questa ottava vittoria in 12 gare la Callipo consolida il terzo posto in solitaria con 22 punti. Gioco corale con tre giocatori in doppia cifra: Rossard (15), Defalco (12) e Abouba (10). In programma ora un trittico di gare interne consecutive: domenica 13 dicembre al PalaMaiata arriverà Milano, nel turno di recupero di mercoledì 16 il match contro Cisterna per chiudere poi domenica 20 contro Padova.

Nella seconda giornata di ritorno coach Baldovin ha schierato il collaudato sestetto con Saitta in regia e Abouba in posto-2. Centrali Chinenyeze e Cester, in posto-4 Defalco e Rossard. Libero Rizzo. Risponde Giani con la diagonale Christenson-Vettori, al centro Stankovic e Mazzone, schiacciatori la novità Lavia (per Karlitzek) e Petric. Il libero Grebennikov.

2ª Giornata Rit. (06/12/2020) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2020

R I S U L T A T I

Consar Ravenna Cucine Lube Civitanova 2 – 3 (25-21, 25-23, 21-25, 20-25, 8-15) 05/12/2020 ore 18:00 NBV Verona Itas Trentino 2 – 3 (25-23, 26-24, 22-25, 20-25, 10-15) Allianz Milano Vero Volley Monza 2 – 3 (20-25, 24-26, 25-13, 25-22, 11-15) 04/12/2020 ore 18:00 Sir Safety Conad Perugia Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 – 0 (25-20, 25-19, 25-21) Ore 17:00 Kioene Padova Top Volley Cisterna 3 – 1 (25-18, 20-25, 25-16, 27-25) Leo Shoes Modena Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0 – 3 (21-25, 16-25, 18-25) Ore 19:00

C L A S S I F I C A Punti Giocate P.Vinte P.Perse S.Vinti S.Persi Sir Safety Conad Perugia 33 12 11 1 33 7 Cucine Lube Civitanova 31 12 11 1 34 9 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22 12 8 4 26 21 Allianz Milano 20 12 7 5 26 22 Vero Volley Monza 18 12 7 5 25 24 Gas Sales Bluenergy Piacenza 18 12 6 6 21 24 Leo Shoes Modena 17 12 6 6 21 22 Itas Trentino 12 9 4 5 16 18 Kioene Padova 11 12 3 9 16 29 NBV Verona 10 10 3 7 16 24 Consar Ravenna 7 9 1 8 14 24 Top Volley Cisterna 5 12 1 11 10 34

3 Incontri in meno: Itas Trentino, Consar Ravenna; 2 Incontri in meno: NBV Verona;

Prossimo turno 13/12/2020 Ore: 18.00