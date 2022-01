La Tonno Callipo scalda i motori per la prima gara del 2022 con Modena

VIBO VALENTIA – Riprende a giocare dopo ben 27 giorni dall’ultima gara contro Padova – era l’11 dicembre scorso -, la Tonno Callipo che nel giorno dell’Epifania (ore 18.00 – diretta streaming su Volleyballworld.tv) al PalaMaiata ospita la Leo Shoes Modena. Il match è valido per la 3/a giornata di ritorno del 77° Campionato di Superlega Credem Banca 2021-2022. A causa dello stop forzato per i casi Covid, sia propri che degli avversari, sono tre le gare che la squadra giallorossa dovrà recuperare a gennaio: i match esterni a Piacenza (il 12) e a Trento (ancora da programmare) e l’incontro casalingo con Taranto (il 20) che secondo il calendario originario avrebbe dovuto aprire, lo scorso 26 dicembre, il girone d’andata.

Un periodo delicato e difficile quello affrontato nelle ultime due settimane dalla formazione di coach Baldovin, mossa da un importante scatto d’orgoglio dopo aveva ottenuto davanti al suo pubblico la vittoria con Padova riaccendendo aspettative ed entusiasmo di tutto l’ambiente giallorosso. Nel frattempo la Società aveva provveduto subito ad irrobustire il roster con gli arrivi di Fromm e Nelli. A scombussolare la situazione è stata l’ondata di contagi che nell’arco di pochi giorni ha riguardato 5 atleti della prima squadra, 2 del Settore Giovanile che in diverse occasioni sono stati aggregati alla prima squadra durante gli allenamenti in palestra o a referto nelle gare ufficiali per sopperire alle assenze del momento e 3 componenti dello staff.

Attualmente a persistere è solamente la positività di uno di questi ultimi, mentre tutti i giocatori risultano negativizzati come è stato riscontrato dall’esito dei tamponi molecolari eseguiti nella mattinata di ieri 3 gennaio.

Al di là comunque delle tante contingenze negative, in casa-Callipo si è dunque ripreso a lavorare con la volontà di ritrovare compattezza e coesione, puntando sulle motivazioni e sulla volontà di fare bene e voltare così pagina focalizzando l’attenzione ai fatti del campo.

L’avversario che il primo match del 2022 mette di fronte a Saitta e compagni non è di certo di quelli facilmente abbordabili, anzi Modena è al momento una squadra in gran forma che ha trovato il bandolo della matassa dopo le difficoltà palesate ad avvio di campionato. La sconfitta iniziale contro Monza aveva aperto foschi presagi sulla bontà dell’ambizioso roster gialloblù. Invece la squadra della presidente Catia Pedrini si è rivelata protagonista di una graduale scalata al punto che attualmente Modena è reduce da un filotto di ben otto vittorie consecutive, iniziate dopo la sconfitta a Civitanova lo scorso 14 novembre. Da allora Bruno e compagni si sono trasformati in un rullo inarrestabile, spazzando via anche big quali Perugia (3-2 a domicilio) e Trento (netto 3-0 interno), e poi Verona, Cisterna, Milano, Taranto, Padova e l’ultima vittima proprio con Monza, superata 3-0 lo scorso 30 dicembre con 26 punti di Nimir.