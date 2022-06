Mondiale di tuffi al via. Domani in vasca Tocci&Marsaglia, il d.t. Bertone ottimista

La Duna Arena di Budapest torna ad ospitare i mondiali, dopo l’edizione del 2017 per la nazionale del direttore tecnico Oscar Bertone parzialmente rinnovata e ringiovanita, per uno sguardo inevitabile ai Giochi di Parigi 2024, non mancano ambizioni, voglia di stupire e provare a mettersi alle spalle la rassegna iridata di Gwangju 2019, quando chiuse con zero medaglie e qualche rimpianto di troppo. Sarà la prima rassegna iridata senza i due storici capitani Noemi Batki e Maicol Verzotto: “gradi” così passati al nuovo “veterano” del gruppo Giovanni Tocci, in buona forma, dopo una preparazione finalmente senza intoppi, e che ha con la capitale magiara un feeling particolare, dopo avervi conquistato il bronzo iridato nel 2017 dal trampolino 1m.

Primi azzurri in gara saranno proprio l’atleta di Rende e Lorenzo Marsaglia nelle eliminatorie dal sincro tre metri; la collaudata coppia azzurra, sesta alle Olimpiadi di Tokyo e quarta agli Europei dello scorso anno, punta l’accesso alla finale, in programma nel pomeriggio di domenica dalle 16.00, per poi sognare qualcosa d’importante. Nella giornata d’apertura anche le eliminatorie dai dieci metri con l’italocanadese Sarah Jodoin di Maria e la maturanda Maia Biginelli.

Le parole del direttore tecnico Oscar Bertone.

Così il numero uno della delegazione azzurra: «Un mondiale particolare. È un’incognita perché non gareggiamo in competizioni internazionali da circa un anno, dalle Olimpiadi di Tokyo. Non si sono ancora svolte tappe di Grand Prix che in genere servono per capire a che punto stanno anche gli avversari. Quindi dobbiamo fidarci del lavoro svolto in questi mesi. Prendiamo questa rassegna iridata come una tappa d’avvicinamento agli Europei di Roma. Voglio vedere com’è il nostro livello, rispetto alla concorrenza. Vediamo se ci saranno nuovi rivali, soprattutto tra le coppie sincro. Fare previsioni è poco sensato e credibile. I nostri atleti stanno abbastanza bene, nonostante qualche acciacco in via di guarigione (problemi alla schiena e alle mani): certo alla vigilia di un mondiale non sono il massimo. Speriamo che il lavoro svolto fin qui si dimostri buono. Si apre subito con il sincro tre metri, con Tocci e Marsaglia, e la piattaforma femminile in cui schiereremo Jodoin di Maria e Biginelli che ci ha raggiunto qui a Budapest in ritardo, perché impegnata con la maturità. L’obiettivo è di centrare più finali possibili. Saremo assenti solo nel Team Event e nel sincro piattaforma femminile perché non abbiamo ancora selezionato una coppia che ci dia ampie garanzie. Abbiamo una squadra molto giovane e che ha ampi margini di crescita, speriamo di vederli già a Budapest».

Gli azzurri per Budapest. Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi); Giovanni Tocci (CS Esercito/AQA Cosenza), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Santoro (MR Sport F.lli Marconi) ed Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006).

Programma gare

1^ giornata – domenica 26 giugno

9.00 Sincro trampolino 3 metri mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

12.00 Piattaforma fem – Preliminari

con Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli

16.00 Sincro trampolino 3 metri mas – FINALE

18.30 Piattaforma fem – Semifinali

2^ giornata – lunedì 27 giugno

9.00 Trampolino 3 metri mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

16.00 Trampolino 3 metri mas – Semifinali

19.00 Piattaforma fem – FINALE

3^ giornata – martedì 28 giugno

10.00 Sincro piattaforma mas – Preliminari

con Andreas Sargent Larsen e Eduard Timbretti Gugiu

16.00 Trampolino 3 metri mas – FINALE

19.00 Sincro piattaforma mas – FINALE

4^ giornata – mercoledì 29 giugno

10.00 Trampolino un metro fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

14.30 Team Event – FINALE

Italia non iscritta

17.00 Trampolino un metro fem – FINALE

19.00 Sincro trampolino 3 metri mixed – FINALE

con Chiara Pellacani e Matteo Santoro

5^ giornata – giovedì 30 giugno

10.00 Sincro piattaforma fem – Preliminari

Nessuna coppia italiana in gara

12.00 Trampolino un metro mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

17.00 Trampolino un metro mas – FINALE

19.00 Sincro piattaforma fem – FINALE

Italia non iscritta

6^ giornata – venerdì 1 luglio

10.00 Trampolino 3 metri fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiar Pellacani

16.00 Trampolino 3 metri fem – Semifinali

19.00 Sincro piattaforma mixed – FINALE

con Eduard Timbretti e Sarah Jodoin di Maria

7^ giornata – sabato 2 luglio

10.00 Piattaforma mas – Preliminari

con Andrea Sargent Larsen ed Eduard Timbretti

16.00 Piattaforma mas – Semifinali

19.00 Trampolino 3 metri fem – FINALE

8^ giornata – domenica 3 luglio

11.00 Sincro trampolino 3 metri fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

15.00 Sincro trampolino 3 metri fem – FINALE

17.00 Piattaforma mas – FINALE

Regolamento. Per le specialità olimpiche individuali previsti sono tre turni di gare: preliminari, semifinali a 18 e finali a 12. Due turni (eliminatorie e finali a dodici) per le altre prove.