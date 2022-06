Covid in Calabria: casi sempre oltre quota mille. Un decesso e tasso di positività al 27%

CATANZAARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3219739 (+4.132).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 409685 (+1.123) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

BOLLETTINO 26/06/2022

Tamponi effettuati 3.219.739 (+4.132). Tasso di positività al 27,18%

Casi Totali: 409.685 (+1.123)

Catanzaro 65.070 (+274)

Cosenza 109.667 (+438)

Crotone 42.363 (+14)

Reggio Calabria 149.345 (+358)

Vibo Valentia 40.379 (+27)

Altra Regione o Stato Estero 2.861 (+12)

Guariti: 372.584 (+299)

Catanzaro 60.776 (+199)

Cosenza 84.719 (+10)

Crotone 41.296 (+24)

Reggio Calabria 144.222 (+65)

Vibo Valentia 39.460 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2.111 (+1)

Deceduti: 2.661 (+1)

Catanzaro 325 (0)

Cosenza 1.126 (+1)

Crotone 234 (0)

Reggio Calabria 789 (0)

Vibo Valentia 174 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 34.440 (+823)

Catanzaro 3.969 (+75)

Cosenza 23.822 (+427)

Crotone 833 (-10)

Reggio Calabria 4.334 (+293)

Vibo Valentia 745 (+27)

Altra Regione o Stato Estero 737 (+11)

– In Isolamento: 34.274 (+818)

Catanzaro 3.919 (+73)

Cosenza 23.767 (+425)

Crotone 822 (-10)

Reggio Calabria 4.294 (+292)

Vibo Valentia 735 (+27)

Altra Regione o Stato Estero 737 (+11)

– In Reparto: 161 (+5)

Catanzaro 48 (+2)

Cosenza 53 (+2)

Crotone 11 (0)

Reggio Calabria 39 (+1)

Vibo Valentia 10 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 5 (0)

Catanzaro 2 (0)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)