Mondiale di tuffi, sesta la coppia Tocci&Marsaglia nel sincro

COSENZA – La prima finale dei tuffi al mondiale di Budapest vale il sesto posto per la coppia azzurra formata da Giovanni Tocci (CS Esercito / AQA Cosenza) e Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) nella gara del sincro trampolino maschile. Dodici le coppie a giocarsi le medaglie con la coppia italiana che poteva dire la sua anche per il podio, tenuto nel mirino fino all’ultimo tuffo. Gara mai in discussione, invece, per l’oro cinese e l’argento dei britannici.

Rimpianti per il neo capitano Tocci e per Marsaglia che hanno occupato il quarto posto per 5/6 di gara ma che con un errore nell’ultimo tuffo hanno dovuto abbandonare definitivamente le speranze per il bronzo e cedere il passo a Svizzera e Francia. Gara così chiusa con 372,33 punti ma comunque in miglioramento rispetto alle eliminatorie del mattino (sempre sesti ma con 361.65).

Il mondiale magiaro è appena cominciato e per il calabrese Tocci sono in arrivo le gare individuali (lunedì 27 eliminatorie Trampolino 3 metri – giovedì 30 giugno, eliminatorie Trampolino un metro mas) per poter esprimere il proprio indiscutibile valore, dopo una prima parte difficile del 2022.

CLASSIFICA FINALE

Routine degli azzurri

TUFFI OBBLIGATORI:

1° ordinario indietro carpiato : 49.80 punti (quarti dopo la rotazione)

2° ordinario rovesciato carpiato: bene 47,40 (quarti dopo gli obbligatori)

TUFFI LIBERI:

3° (quarti al termine della rotazione)

4° doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti: 70,38 (quarti)

5° quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato: 72,96 (quarti)

6° Triplo e mezzo ritornato: 60,18 (sesti, ci scavalcano Svizzera e Francia)