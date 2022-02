Mondiali Para-Archery, doppio oro per Enza Petrilli a Dubai

Stratosferica Enza Petrilli! Nell’ultima giornata dei Mondiali Para-Archery di Dubai la campionessa di Taurianova, già argento olimpico a Tokyo, è protagonista dei due ori conquistati dall’Italia.

La prima medaglia

Arriva prima l‘oro del mixed team arco olimpico in coppia con Stefano Travisani con la vittoria in finale sulla Thailandia (Netsiri-Pattawaeo). Il primo set va agli azzurri che si portano sul 2-0 con il parziale di 28-18 e proseguono la propria finale chiudendo il secondo 37-33. La Thailandia però non vuole mollare la presa e così nel terzo set sale di colpi e resta in partita con il 34-29 che porta il risultato sul 4-2. Gli azzurri non tremano, anzi nella quarta volée rialzano il livello della propria prestazione e conquistano il tetto del mondo con il 35-33 che chiude il match 6-2. E’ il secondo titolo iridato per l’Italia e per Stefano Travisani che aveva già conquistato l’oro mixed team nel 2017 a Pechino insieme ad Elisabetta Mijno.

Oro anche con la squadra femminile

Poco dopo la squadra italiana diventa campione del mondo anche tra le squadre femminili dell’arco olimpico. Seconda medaglia consecutiva conquistata dalla Petrilli, stavolta in coppia con Veronica Floreno. Le due azzurre vincono la finale per l’oro contro la coppia Barantseva-Sidorenko. Il primo parziale vede la squadra italiana partire in svantaggio con la “M” di Veronica Floreno che viene sfruttata al massimo dalle avversarie, brave a chiudere sul 28-23. Si riprendono subito però le azzurre che nel secondo set riportano la gara in parità vincendo 29-27. La sfida vive di un grande equilibrio, il terzo set termina 33-33, ma nel quarto parziale le azzurre mettono il turbo e chiudono il match 35-28, punti che valgono il 5-3 finale.