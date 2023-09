Nuoto, AQA Cosenza protagonista al Trofeo Angelo Fabiano

Nello splendido scenario delle acque di Le Castella di Isola Capo Rizzuto si è disputato il “2° Trofeo Angelo Fabiano” inserito nel progetto “Da Zero a 1400”, organizzato dalla società AQA Cosenza in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della FIN.

La gara di mezzofondo sprint sulla distanza del miglio ha visto la partecipazione di tantissimi nuotatori provenienti anche da fuori regione, che non hanno voluto perdere l’occasione di confrontarsi in un evento sportivo di forte richiamo.

Classifiche

La classifica per società ha visto al primo posto l’AQA Cosenza (221 punti) che ha preceduto Calabria Swim Race (81,5 punti), Kroton Nuoto (48 punti), Gruppo Atletico Sportivo (25 punti) e CS il Gabbiano Paola (15 punti).

La classifica Assoluti Agonisti Maschile ha premiato Luca Pizzarri (Calabria Swim Race) che ha preceduto Niccolò Miceli (AQA) e Francesco Scida (Calabria Swim Race).

La classifica Assoluti Agonisti Femminile ha visto al primo posto Chiara Carbone (AQA) davanti ad Alessandra Carino(AQA) e Alice Garenna(AQA).

Nella classifica Assoluti Master Maschi primo posto per Sergio Zicarelli (AQA), davanti a Davide Zicarelli (AQA) e Luca Vrenna (Kroton Nuoto).

Nella classifica Assoluti Master femminile, prima Cristina Bertucci (Calabria Swim Race), seguita da Giovanna Rotella (AQA) e Elena Tocci (AQA).

Ad aggiudicarsi il “Trofeo Angelo Fabiano” è stato Luca Pizzarri della Calabria Swim Race.

“Che bella la nostra Calabria che col circuito delle gare in acque libere – ha sottolineato il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro – ha dato la possibilità ai partecipanti e agli spettatori di ammirare e godersi le località più suggestive, tra acque di mare, di laghi e paesaggi incantevoli. In questa ottica il Comitato Calabro già da diversi anni ha autorizzato l’organizzazione di manifestazioni volte alla promozione del nuoto in acque libere, spaziando dalla costa tirrenica all’altopiano silano, dalla costa jonica alla punta della Calabria. Come dire divertirsi e scoprire posti nuovi con lo sport che si ama”.