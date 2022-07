Nuoto in acque libere, più di 120 atleti per il “3° Trofeo Città di Roccella – A…Mare per Andrea”

ROCCELLA JONICA (RC) – Oltre 120 nuotatori, metà dei quali agonisti, daranno vita al “3° Trofeo Città di Roccella – A…Mare per Andrea” gara di nuoto in acque libere, in programma domenica 24 Luglio.

Tanti i giovani nuotatori calabresi presenti

La manifestazione è inserita nel Circuito Nazionale del Campionato Italiano oltre ad essere Tappa Nazionale del Grand Prix e Campionato Regionale di Categoria e Master. Una occasione di ulteriore soddisfazione per il Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, vista la crescita esponenziale del nuoto in acque libere in Calabria. «Questa disciplina negli ultimi anni sta emergendo con grande forza – osserva il presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro (foto) – e probabilmente inizia a cambiare anche l’orientamento dei nostri settori tecnici societari per valorizzare le potenzialità e le caratteristiche dei loro atleti. Sicuramente i grandi successi avuti dalla nostra nazionale hanno stimolato tantissimo i nostri ragazzi a partecipare alle gare di nuoto in acque libere. Allo sport si aggiunge anche un aspetto puramente turistico, potendo ammirare le bellezze paesaggistiche, la cultura, la tradizione e la gastronomia della nostra bella Calabria».

Il ricordo