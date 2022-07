Angelica De Seta è Miss La Pecora Nera di Amantea 2022

AMANTEA (CS) – Angelica De Seta, 20 anni, di Paola, è Miss la Pecora Nera Beach e vincitrice della quarta selezione di Miss Italia Calabria 2022. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone 19 anni di Cosenza, Miss terza classificata Simona Terzi 21 anni di Corigliano-Rossano, a seguire Mirella Magliocco 18 anni di Corigliano- Rossano, Carolina Gaudio 19 anni di

Cosenza, Miss Sesta classificata Marika Sotero 23 anni di San Lucido.

Angelica De Seta è riuscita a conquistare il voto della giuria di esperti e professionisti presenti composta da: Maria Vittoria Rizzuti, Tiziana Pellegrino, Fabio Pagliaro, Alfonso Guido, Arcangelo Barone, Vincenzo Serra, Franco Florio, Francesco Altamura, Angelo Scorzo, Stefano Sdao, Roberto Vitaro e Fabio D’Ippolito.

«L’emozione di questo momento spazza via tutte le parole. È sicuramente un traguardo inaspettato. Miss Italia è sempre stato un sogno che coltivo sin da bambina, quindi spero si concretizzi in qualcosa di importante – dichiara a fine serata Angelica De Seta Miss la Pecora Nera Beach 2022 – . Sogno di diventare un’educatrice perché considero i bambini il motore della nostra società. Al contempo vorrei anche affermarmi nel mondo della moda perché è un qualcosa che mi ha sempre affascinato. Se dovessi descrivermi direi che il mio miglior pregio è essere una persona empatica, mentre un difetto è l’essere testarda». «Ringraziamo Fabio Pagliaro e Gianpiero di Puglia de la Pecora Nera Beach per averci nuovamente accolto con entusiasmo anche quest’anno (…). Ringraziamo inoltre imprenditori e comuni che ogni anno rinnovano la propria fiducia nei nostri confronti e ci aiutano nella realizzazione della nostra importante mission che è quella della valorizzazione della nostra bellissima Calabria». Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista per il concorso di Miss Italia in Calabria.

A condurre l’evento sono stati Andrea De Iacovo e Linda Suriano che è anche il direttore artistico del concorso, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, e del cantante Francesco Cestino.

L’appuntamento per la prossima selezione è venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:30, dove sarà assegnata la fascia di “Miss Città di Castiglione Cosentino” in Piazza della Concordia.