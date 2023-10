Pallanuoto, esordio in casa vittorioso per il Cosenza

L’esordio casalingo nella seconda giornata della A1 femminile di pallanuoto porta bene all’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto che centra la prima vittoria stagionale, superando per 13-11(4-3,4-2,0-3,5-3) nel confronto tra neopromosse, l’U.S.L. Locatelli Genova. Partita equilibrata che la squadra allenata da Francesco Fasanella ha avuto il merito di aggiudicarsi dopo avere chiuso in perfetta parità le prime tre frazioni di gioco. Decisivo l’ultimo tempo che ha visto protagonista il “sette” cosentino. A segno per la squadra di casa Mandelli autrice di quattro reti, Malluzzo, Morrone, Nisticò ed Herrera – con una doppietta a testa – e Salcedo.

“Il primo tassello per iniziare col piede giusto questo campionato, – sottolineano dirigenti e atlete – abbiamo vinto uno scontro diretto ma sappiamo tutte le difficoltà cui andremo incontro. Siamo strutturati per fare bene al massimo delle nostre possibilità per rimanere nella massima serie”. Soddisfatto il tecnico dell’Olio di Calabria IGP Cosenza Pallanuoto. “Le ragazze hanno lavorato bene in settimana – ha spiegato Francesco Fasanella – per migliorare situazioni di gioco e abituarsi ad un ritmo partita intenso. Giocare a Cosenza col tifo e tanta allegria è stata l’arma in più nonostante espulsioni e qualche decisione arbitrale non troppo favorevole”.