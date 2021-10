Pallavolo, Palmi scalda i motori per l’esordio in casa

La squadra tirrenica, dopo aver vinto per 3-2 in rimonta contro l’Aurispa Libellula Lecce, domenica troverà di fronte a se l’Avimecc Modica allenata da Giancarlo D’Amico.

«La partita contro Lecce ci ha fatto capire che siamo una grande squadra – commenta a freddo il direttore sportivo dei neroverdi Maurizio Saraceno – abbiamo vinto la partita su un campo difficile come quello di Tricase pur non esprimendo il nostro miglior gioco. Ritengo – conclude Saraceno – che questo sia un dato che può far ben sperare in vista delle prossime gare».

Archiviata la pratica Lecce, Palmi guarda unicamente alla gara di domenica contro Modica, dove il coach Antonio Polimeni dovrà far fronte ad alcune assenze importanti.

Pesa infatti l’assenza dell’opposto Iliyan Prespov che non è ancora tornato ad allenarsi insieme al gruppo e che probabilmente tornerà disponibile per la gara contro Aversa.

Per il match di domenica, i pronostici vedono Palmi favorita, ma Modica ha tutte le carte in regola per poter sorprendere e ribaltare le previsioni. Si prospetta un altro fine settimana di grande pallavolo.